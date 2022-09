Agrônomos são lembrados como essenciais para a saúde da população

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de setembro de 2022.

O agronegócio é responsável por mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Além disso, a produção do país alimenta quase 800 milhões de pessoas no mundo, segundo um estudo realizado pela Embrapa em 2021. O trabalho do profissional de agronomia, lembrado no dia 13 de setembro pelo Dia do Agrônomo, é fundamental para o setor, pois garante a qualidade das plantações e também a boa saúde e reprodução dos rebanhos. Por sua vez, o bem-estar dos consumidores pode ser afetado pela condição dos alimentos, por isso, é indispensável que os agrônomos estejam atentos a cada detalhe.

O CEO da fabricante de escovas para higienização, Weinberger, explica que a qualidade dos alimentos está diretamente relacionada com a limpeza das instalações e ferramentas utilizadas no setor agropecuário. “A falta de higiene nos locais de produção leva a perda de qualidade dos produtos. Para evitar que isso aconteça é recomendado o uso de itens apropriados, para eliminar resíduos e determinados microrganismos presentes em matéria vegetal e animal, que podem colocar em risco a saúde dos consumidores”, diz Jefferson Heinz.

Além da contribuição na preparação de solo fértil, manejo de culturas, gestão de rebanhos e exercício do conhecimento científico para o desenvolvimento da indústria agropecuária, os profissionais de agronomia também exercem um papel determinante para a segurança das pessoas envolvidas em uma cadeia de produção e consumo. Por isso, a compreensão sobre os recursos adequados para a manutenção do setor é algo essencial para a função.

Para a eficiência da limpeza, os profissionais do setor também devem conhecer as especificidades de cada produto. As escovas de limpeza na agronomia, por exemplo, são fabricadas em diversidade de tamanhos, formatos e espessuras para atender diferentes demandas, como a lavagem de baldes de leite, tanques, teteiras, bicos, mangueiras, difusores, bancadas, peneiras, entre outras ferramentas.

Dentro da rotina de trabalho dos agrônomos a fiscalização do tipo de produto que está sendo utilizado para higienização também é fundamental. “A escolha errada do material pode causar ranhuras em determinadas superfícies, que com o tempo, passam a acumular resíduos. Outra situação possível, é o resultado de uma limpeza superficial, que passa uma falsa impressão de segurança, mas coloca até mesmo os trabalhadores em risco, por conta de condições inapropriadas de higiene”, alerta Heinz.