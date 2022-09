Casais realizam gestão de casamentos através de plataformas online

Compartilhe Facebook

20 de setembro de 2022.

A organização de eventos, no geral, demanda atenção e tempo de empresas do setor, cerimonialistas e organizadores especializados. Grandes cerimônias de casamento se diferem de eventos como aniversários, por exemplo, pois geralmente incluem uma série de detalhes que devem ser revisados muito antes da data do evento.

Para suprir necessidades relacionadas à gestão do casamento algumas empresas da área têm optado por usar a tecnologia como aliada. Já existem sites e plataformas que disponibilizam aos noivos sites personalizados, lista de presentes, indicações de fornecedores, etc.

O setor de casamentos, assim como tantos outros, foi afetado com a pandemia a partir do primeiro momento, onde reuniões presenciais tiveram de ser evitadas. Vinicius Hilsdorf, sócio-fundador da Lejour, startup que oferece soluções para gestão e organização de casamentos, comenta que o momento foi decisivo para o mercado. “Acredito que todas as empresas tiveram que se modernizar. Enxergamos na crise da pandemia uma oportunidade de transformação em nosso negócio digital. A tecnologia, aliada à Inteligência Artificial, tornou possível essa inovação para o setor”, afirma Hilsdorf.

O sócio da Lejour ainda complementa que esse tipo de alternativa para os noivos tem como objetivo a economia de tempo. “É cada vez mais comum a falta de tempo das pessoas. A tecnologia está aí para mostrar que existem ferramentas que otimizam diversos serviços e demandas, inclusive para quem está organizando o casamento, onde concentrar tudo em um único portal otimiza o tempo dos noivos”.

De acordo com dados de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante a pandemia o número de registros de casamento caiu 26,1%, no período quando comparado a 2019. Esse número representa quase 270 mil casamentos a menos. Com isso, abriu-se margem para potencializar o meio digital, facilitando a criação de ferramentas alternativas, possibilitando novas experiências para o mercado de casamentos.

