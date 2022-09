Falta de desenvolvedores no mercado motiva empresa a formar novos profissionais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de setembro de 2022.

O mercado de trabalho para desenvolvedores está em alta e muitas empresas estão em busca de profissionais, mas a falta de mão de obra qualificada é um desafio que o setor de tecnologia está enfrentando.

Segundo pesquisa da Brasscom, até o fim de 2021, o Brasil tinha 159 mil postos de trabalho em aberto, mas só formou 53 mil profissionais na área de tecnologia. Já um levantamento da Consultoria Mckinsey mostrou que, enquanto a Índia forma um profissional de tecnologia para cada três administradores ou advogados, e os Estados Unidos formam um para cinco, o Brasil forma um para cada 11.

Para incentivar a formação de novos profissionais de desenvolvimento, a empresa Zoho firmou parceria com a Kafnet e o Centro Universitário da Eniac, para realizar um bootcamp sobre low-code, parte do projeto Creator-IT. A campanha, segundo executivos das empresas, nasceu da necessidade em formar novos profissionais, fortalecendo os entusiastas e também iniciando na área os que não possuem acesso fácil às informações, abrindo oportunidades de empregabilidade.

“Como empresa que trabalha ativamente para formar profissionais de desenvolvimento, algo que já fazemos em outras partes do mundo, a Zoho se orgulha da parceria com a Kafnet e a Eniac, esperando fortalecer o mercado brasileiro de desenvolvedores”, destaca Rodrigo Vaca, diretor de operações da Zoho Brasil.

Projetos para novos desenvolvedores

O projeto Creator-IT, que começa com o bootcamp no próximo dia 17, vai se expandir para continuar impactando o mercado de tecnologia nacional. A campanha segue com a inclusão de estudantes do Ensino Médio, promovendo eventos com para aqueles que estão se formando na escola, principalmente os da rede pública, com a parceria da Zoho e Kafnet trazendo palestras e introduzindo os jovens ao universo low-code.

“Buscamos cada vez mais integrar as pessoas ao universo da tecnologia, especialmente através de nossas plataformas. Agora, com a parceria com a Kafnet e Eniac, podemos agregar novos profissionais e impactar positivamente o mercado, formando novos profissionais”, acrescenta Rodrigo Vaca.

Além do bootcamp, o projeto Creator-IT contará com Hackathons, encontros com executivos para conversas temáticas de hard e soft skills, plantões com mentores e professores. Complementando a campanha, terá o Hub de Empregabilidade, uma plataforma para os alunos poderem acessar oportunidades e empresas poderem buscar talentos.

Oportunidades de trabalho

O mercado de desenvolvimento é um dos que mais crescem ao redor do mundo, por isso a iniciativa visa auxiliar os estudantes que já querem ingressar nessa área, quanto os que nunca consideraram o setor como uma oportunidade de trabalho.

“O projeto busca passar conhecimento de forma gratuita e também no futuro criar uma grade de ações e desafios para aperfeiçoar o conhecimento dos participantes, visando a sua entrada no mercado de trabalho como um desenvolvedor low-code”, acrescenta Leandro Garcia.

O objetivo principal do projeto é auxiliar os estudantes a encontrarem uma nova oportunidade de trabalho, auxiliando na escolha de área de atuação e fornecendo experiência e conhecimento através de capacitação, aumentando assim as chances de empregabilidade.