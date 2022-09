Rio de Janeiro recebe Expo Solar Brasil no dia 22 de setembro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de setembro de 2022.

O setor solar estará reunido no dia 22 de setembro, a partir das 8h, no Riale Brisa Barra Hotel, no Rio de Janeiro-RJ, para debater a energia solar fotovoltaica e os processos de produção desse meio. Na ocasião, especialistas falarão sobre as inovações e produtos do mercado, além de promoverem oportunidades para fornecedores, parcerias, conhecimento e network.

Palestras sobre overload de inversores, geração versus custo, como a guerra na Ucrânia pode impulsionar os investimentos em renováveis, alavancando as vendas através de tecnologías disruptivas, inversores híbridos e microinversores e as diferenças das ligas em alumínio, acontecerão durante todo o dia de evento, que é promovido pela Start Produções.

Além disso, também estarão em debate assuntos como “Desbloqueando a comunicação para ter sucesso em vendas”; “Como aumentar o faturamento com o setor de pós-vendas”; “Como melhorar vendas e projetos usando softwares fotovoltaicos”; “O mercado de usinas fotovoltaicas GD/GC no Brasil”; “Mudanças climáticas” e “O desafio do mercado de carbono”.

Os convidados para debater esses temas são o especialista senior em energia solar, Ruberval Baldini; a especialista em marketing, vendas e gestão de clientes, Mirian Campos; o engenheiro de materiais, Patrick Cássio; o jornalista especialista no segmento energético, Matheus Gagliano e o CEO da empresa Studio Solar, Daniel Belo.

Também estarão presentes o doutor em biologia e mestre em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, Camilo Souza; o engenheiro e analista comercial, Felipe Régis; o especialista em energia solar, Ricardo Saraiva; o especialista em energias renováveis, Francisco Pires; o especialista em energia solar, Hans Rauschmayer e o engenheiro Deusomir Junior.

Os expositores confirmados para o evento são as empresas Astronergy, CCM, Città, DJR Consultoria, App SOLAR, FM, Holu, JNG, Megatron, PLANO A, RB SOLAR, Revolu Solar, RIOCO2, Solar FP, Solarize, Solar Thron, Solar View, Studio Solar, Videnci, Wonder Solar. Como apoiadores do encontro estão as organizações ABEOC BRASIL, Canal Solar, CRT-RJ, Greenpeace, SESC e a Prefeitura do Rio de Janeiro.