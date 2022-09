A comunicação com inteligência emocional é essencial para a gestão de equipes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de setembro de 2022.

Uma comunicação corporativa errática e desatinada pode desalinhar os processos, as pessoas e as ferramentas, além de afetar todo o negócio. Os ruídos na comunicação empresarial impactam negativamente na estrutura física, os fatores psicológicos, geram desvios técnicos e dificuldades de comunicação entre colaboradores, doenças, deficiências e desconfortos que atingirão a condição do colaborador em absorver informações.

Algumas ações como fornecimento de informações atrasado, excesso de burocracia nos processos, atraso na entrega ao cliente, desconhecimento de processos internos, insatisfação do colaborador e conflitos na organização são reflexos de uma comunicação corporativa deficiente, mas que podem ser reparados com um planejamento estratégico de comunicação.

Esta habilidade no enfrentamento das adversidades pode ser trabalhada e desenvolvida com uma comunicação inteligente. “Conseguir identificar suas emoções rapidamente é característica de alguém emocionalmente inteligente, desta forma a pessoa tem maior capacidade de controlar impulsos e pode canalizar as emoções para situações adequadas”, aponta Livia Bello, que é fonoaudióloga, palestrante, estrategista em comunicação e fundou a The Speaker para ajudar profissionais a terem uma comunicação de alta performance.

“O desenvolvimento da aptidão de se comunicar com inteligência emocional pode ser realizado através de técnicas de oratória que apresentarão as melhores ferramentas para otimizar a comunicação”, complementa Livia.

Fazer a integração da equipe e otimizar a harmonia e a produtividade é competência de um líder e gestor de sucesso. Um gestor que possui uma ótima comunicação com sua equipe conseguirá que os colaboradores adotem o planejamento estratégico apresentado de forma natural, simplificando os relacionamentos e aproximando as conquistas. “Uma comunicação clara, respeitosa e objetiva auxilia as pessoas a conseguirem lidar melhor com as adversidades, evita o estresse do ambiente de trabalho e aumenta o foco no trabalho em si”, destaca Livia.

Para que tal comunicação inteligente prospere, o líder precisa ser um exemplo e deve oferecer feedbacks aos colaboradores, um diálogo construtivo, encorajando a transformação das ações, implantando as melhorias e auxiliando no desenvolvimento.

Segundo Livia Bello, tornar o ambiente de trabalho mais descontraído e positivo, fortalece a comunicação entre equipes e impacta positivamente a produtividade. “Líderes que desenvolvem esse tipo de comunicação promovem a troca de ideias entre equipes o que é super saudável para elaborar soluções inovadoras e estimula o colaborador a dar o melhor de si para representar a empresa e seus colegas de trabalho”, finaliza a CEO e fundadora da The Speaker.