Centro Universitário IMEPAC inaugura campus em Itumbiara

* Por: DINO - 21 de setembro de 2022.

O IMEPAC está presente em Itumbiara desde 2018 e, atualmente a Faculdade de Medicina é avaliada com conceito máximo junto ao MEC. A nova sede, localizada na Fazenda Lagoa Seca, conta com um Centro Administrativo, salas de aula, laboratórios, um Centro de Simulação Realística e um Centro Ambulatorial completo.

O prefeito de Itumbiara, Dione José de Araújo, compareceu à solenidade de abertura realizada em 13 de setembro. “Vivemos um momento muito favorável aos investimentos e acreditamos que o IMEPAC será um divisor de águas para a nossa cidade. A saúde e a educação são fundamentais para a pujança de um município e o IMEPAC trouxe as duas coisas. Serão mais de 30 especialidades oferecidas à atenção básica do nosso município e região”, disse o prefeito.

O Grupo IMEPAC investiu mais de R$ 30 milhões na construção do novo campus, que foi erguido no tempo recorde de 1 ano e 3 meses. De acordo com o reitor do Centro Universitário, José Júlio Lafayette, a inauguração do prédio ultrapassa as barreiras físicas. “Foi um período de muito esforço e luta para chegar até a concretização desse sonho. Agradeço aos colaboradores, docentes, ao poder público, mas, principalmente, aos nossos alunos, que acreditaram no projeto e estão aqui conosco, apoiando e incentivando. E, hoje, temos esse prédio moderno e pensado totalmente para atendê-los e servir à população da região. Hoje, esse complexo não é mais nosso, pertence ao estado de Goiás e ao Município de Itumbiara”, comemora Lafayette.