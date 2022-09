Coach lança podcast sobre consciência financeira

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de setembro de 2022.

Atualmente, no Brasil, existem mais de 63 milhões de pessoas com cadastro negativado. A informação é de um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Diante do cenário e almejando levar aos ouvintes a busca pela conscientização financeira, a coach brasileira de estilo de vida Dra Cristina Matsusaki lança o podcast intitulado “Finanças e Dinheiro com Alegria”.

O principal objetivo do projeto é trazer, como foco de discussão e debate, as questões de finanças pessoais e profissionais que dificultam o dia a dia de algumas pessoas e abordá-las a partir de novas perspectivas, mais leves e funcionais. Doutora em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de São Paulo (USP), formada em Coaching Integral Sistêmico e Especialista em análise comportamental humana pela FEBRACIS (Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico), além de Facilitadora Certificada (CF) de Access Consciouness®, Cristina trabalha desde 2018 com consultorias especializadas com foco em empoderamento e vida financeira.

“Pode parecer estranho no início colocar dinheiro, finanças e alegria numa mesma discussão, pois para a maioria das pessoas o dinheiro pode ser uma fonte de estresse e preocupação, em vez de paz e alegria”, complementa Cristina.

O podcast traz o assunto como forma de conscientização por meio de exemplos, histórias de mudança e ferramentas pragmáticas de Access Consciousness®. “A maioria das pessoas busca resolver seus problemas com o dinheiro tratando-os como a causa de seu estresse, em vez de reconhecer que eles são sintomas enraizados na psicologia e nos sistemas de crenças”, comenta a coach.

O projeto é gratuito e pode ser acessado através do site oficial e nas demais plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, com novos episódios todas as terças-feiras.

Para mais informações, basta acessar: http://www.crismatsusaki.com