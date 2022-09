Movimento médico lança portal para orientar sobre uso da Gestrinona

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de setembro de 2022.

O uso da Gestrinona está em constante debate nas sociedades médica e civil, com grande repercussão na mídia, pela qualidade de vida proporcionada à população que adere a substância como tratamento de doenças que causam sintomas impactantes na saúde e bem-estar tanto de mulheres, como de homens. Para evitar divulgações equivocadas sobre o tema e fake news que causam divergências quanto à eficácia e direcionamento correto do uso, está no ar o portal www.gestrinona.com.

O conteúdo é baseado em artigos científicos e informações científicas checadas que desmistificam o uso da Gestrinona com dados verídicos. O portal é destinado a profissionais da área de saúde e não tem finalidades comerciais. É corroborado por médico/as especialistas que entendem que a Gestrinona é um hormônio indicado para o tratamento de doenças estrogênio-dependentes, como a endometriose que atinge cerca de 10% da população feminina brasileira entre os 25 e 35 anos, segundo a Anvisa. O auxílio terapêutico estende-se no tratamento dos sintomas da miomatose e menopausa, os quais afetam a vida da mulher ao provocar mudanças no corpo, causando desconfortos que impedem uma rotina saudável.

Conteúdo médico-científico – Todo o conteúdo é produzido com orientação médica-científica, seguindo a linha do precursor do uso da Gestrinona no país, o médico e cientista Dr. Elsimar Coutinho. Em recente congresso na Bahia, a médica Khatty Avellan Neves realizou uma apresentação de caso único que sugere a eficácia da Gestrinona em casos de endometriose e que foi apresentado em congressos internacionais “Esse estudo foi apresentado na Irlanda, no Mundial de Reprodução Humana, e já tenho outro aprovado no Congresso Mundial de Menopausa (que acontecerá em outubro em Portugal)”. No mesmo evento, o médico e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Francisco Tostes, fez uma apresentação breve de um estudo de mestrado sobre a Gestrinona.

O site www.gestrinona.com proporciona conteúdo embasado cientificamente, por meio de consultas a estudos e pesquisas baseadas em evidências que apontam as indicações do uso da Gestrinona. O objetivo é promover as informações que garantem a segurança do uso e evitar ao máximo as fake news.

A iniciativa conta ainda com sete respeitados embaixadores. O médico embaixador da utilização da Gestrinona como medicamento: o Dr. Walter Pace (CRM-MG 13813), que trabalha com implantes subcutâneos hormonais há mais de 22 anos. Pace é Ginecologista com Mestrado em Reprodução Humana pela Universidade de Paris V – França, Titular da Academia Mineira de Medicina, Professor Doutor em Ginecologia e Coordenador Geral e Professor de Pós-graduação em Ginecologia Minimamente Invasiva da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e Doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Além do Dr. Walter Pace, integram o time de embaixadores da Gestrinona, especialistas renomados como:

Dra. Consuelo Callizo (CRM-BA 8579 / CREMESP 233661) – Médica formada pela UFBA Residência médica em Ginecologia e Obstetrícia – especialista em Ginecologia / Obstetrícia e Histeroscopia. Pós-Graduada em ciências da longevidade. Diretora Médica do CEPARH e das Clínicas Elsimar Coutinho.

Dra. Eliana Chaves (CRM-RJ 309586) – Médica formada pela Faculdade de Medicina de Vassouras, Rio de Janeiro. Especialista em Ginecologia Endócrina e em Longevidade Saudável. Membro da FEBRASGO e membro da SGORJ -RJ. Participante do curso de Esterilidade feminina no Hospital Johns Hopkins, Baltimore, USA.

Dr. Hugo Maia Filho (CREMEB 5239) – Médico Ginecologista e Cirurgião formado pela UFBA, Doutorado em Ginecologia, pela Universidade Federal da Bahia e também titulado em “Course on Fertility The American Fertility Society”, San Francisco, CA. Sócio e médico da Clínica Elsimar Coutinho.

Dr. Luiz Carlos Calmon (CRM-BA 7111/ CREMEB- SP 154740 / CREMEB-RJ 5201005952 / CRM-DF 18839) – Médico Ginecologista e Obstetra formado na Escola de Medicina e Saúde Pública na Bahia. Especialista em Histeroscopia, pela Sociedade Brasileira de Endoscopia. Membro do Conselho Deliberativo do Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana, Membro da Sociedade Ginecologia e Obstetrícia e Membro da Sociedade Bahiana de Colposcopia e Patologia do Trato Genital Inferior.

Dr. Malcom Montgomery (CRM-SP 30676) – Médico Ginecologista e Obstetra formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FEBRASGO. Membro efetivo da International Society Of Psychosomatic in Obstetric and Ginecology (ISPOG). Coordenador do Programa Comunitário em Saúde Sexual e Reprodutiva da mulher pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRASH) e Delegado da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana (SBRASH).

Dr. Ricardo Barone (CRM-PR 13116) – Graduado em Medicina pela EL., Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Estadual de Londrina. Pós Graduando em Ciências da Longevidade. Atua com Implantes Hormonais há dez anos.