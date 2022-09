Chegada da primavera prevê aumento de vendas e requer cuidado com plantas

Compartilhe Facebook

22 de setembro de 2022.

Com início da primavera no dia 22 de setembro, a estação, também conhecida como a Estação das Flores, promete trazer aumento e vendas para o comércio de plantas ornamentais por todo o país. A data traz expectativas para um setor que está otimista com o aumento da oferta e consumo de flores após a pandemia.

A expectativa para o ano de 2022 é um crescimento de até 35%, conforme a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (ABRACEN). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR), foram R$ 10,9 bilhões em faturamento pela cadeia produtiva no ano de 2021, frente a R$ 9,6 bilhões do ano anterior.

Ainda segundo a IBRAFLOR, até o ano de 2021 havia cerca de 8 mil produtores de flores e plantas atuando no Brasil que, ao todo, cultivam mais de 2,5 mil espécies. Da grande variedade de plantas cultivadas no Brasil, se destacam as orquídeas na lista como uma das principais espécies de flores vendidas no país. A planta possui a família mais variada do mundo, com milhares de espécies catalogadas.

Para manter a produção numerosa e as plantas saudáveis, produtores recorrem ao controle das condições climáticas, como temperatura e umidade, em níveis ideais. Como as orquídeas são conhecidas por serem, além de belas, bastante frágeis, elas exigem o controle preciso de umidade, entre 60% e 80%, em todas as etapas de produção.

Visando a proteção da produção das flores e o aumento da lucratividade do setor, os produtores tendem a procurar opções de controle de umidade, utilizando de métodos como os desumidificadores de ar para isso. A combinação de tecnologia com eficiência do equipamento dá ao produtor a vantagem de ter um ambiente com a umidade controlada e a segurança do plantio garantida.

Na primavera, com a incidência das chuvas, as temperaturas podem subir e variar muito dependendo da região. Ultrapassar estes índices pode ser extremamente prejudicial, além de proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento de doenças fúngicas que afetam a produção, como o mofo cinzento, antracnose, ferrugem e podridão da planta.

Além de manter a umidade conforme os padrões, através de seu sistema de filtros, elimina as partículas em suspensão e devolve ao ambiente um ar muito mais saudável para o cultivo de flores, mantendo a umidade nos níveis ideais.

