Comportamento feminino impulsiona serviços express no segmento de beleza

* Por: DINO - 22 de setembro de 2022.

O segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar ganhou destaque entre as doze áreas do setor de franquias que alcançaram o melhor faturamento em março, com 13,4%. A informação integra a “Pesquisa de Desempenho – 1º trimestre de 2022”, da ABF (Associação Brasileira de Franchising). De forma conjunta, o faturamento das franquias aumentou 8,8% no período analisado, passando de R$ 39,881 bilhões para R$ 43,380 bilhões.

O mercado de beleza, que inclui esmalterias e salões de beleza, é o segundo com maior número de empresas ativas e um dos três que mais abrem CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) no Brasil. Em dois anos, 343 mil novos salões abriram as portas no país, segundo um levantamento realizado pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Ainda de acordo com os dados, mais de 11 mil negócios do setor foram abertos em junho, número 28,5% maior do que o alcançado em 2020 e 4,4% acima do registrado em 2021. Resultado disso, o Brasil se tornou o quarto maior mercado consumidor de beleza no mundo, conforme publicação do Terra.

Segundo Renatta Mendonça, fundadora da Nails2You – empresa que atua com venda de franquias e comércio de esmalterias e estética -, o mercado brasileiro de beleza é movido por constantes inovações, que buscam acompanhar o comportamento dos consumidores. Neste sentido, ganham força modalidades como os chamados “serviços express”, conceito que diz respeito ao trabalho que se propõe ser mais ágil do que o tradicional.

“No segmento de beleza, o modelo express oferece os mesmos serviços procurados pelas consumidoras, como manicure, unhas em gel, cabelos, maquiagem e embelezamento do olhar, por exemplo”, afirma. “Na modalidade express, porém, o foco é realizar esses serviços em menor tempo do que o habitual, deixando a cliente ‘pronta’ em até trinta minutos, mas sem perder a qualidade”, complementa.

Na análise de Renatta Mendonça, a crescente busca pela modalidade “a jato” nos salões de beleza pode ser explicada pela correria do dia a dia, que tem levado muitos clientes a valorizarem, cada vez mais, as empresas que focam seus produtos e serviços na economia de tempo. “Além da mudança de rotina na alimentação, os costumes de higiene e beleza também passaram por uma adaptação no seu ritmo tradicional”, diz a empresária.

Com uma agenda cada vez mais apertada, prossegue Renatta Mendonça, as opções voltadas a quem não pode esperar tanto tempo dentro dos salões por um atendimento vêm crescendo, a exemplo de outros segmentos, como os supermercados 24 horas e as lojas virtuais, que oferecem entregas em até 48 horas.

“As mulheres geralmente são as mais afetadas pela correria do dia a dia, devido a seu crescente protagonismo no mercado”, articula. Com efeito, dados presentes no relatório Global Gender Gap Report 2022, do FEM (Fórum Econômico Mundial) mostram que o empreendedorismo feminino no país avançou durante a pandemia de Covid-19.

Segundo o levantamento, a taxa de empreendedoras cresceu 41% entre 2019 e 2020. Paralelamente, para os homens, a alta foi de 22%. “Além do mais”, acrescenta Mendonça, “a maioria das profissionais e empreendedoras ainda têm que conciliar suas carreiras com elementos como o cuidado da casa e dos filhos”.

Modalidade exige atenção das empresas do setor

Na análise da fundadora da Nails2You, a modalidade de serviços express têm ganhado a adesão de mulheres que, mesmo diante de um dia a dia corrido por conta da carreira e das múltiplas atividades, não abrem mão do tempo disponível para as idas ao salão de beleza. “O conceito de ‘serviços a jato’ surgiu em resposta a este comportamento. A cliente é atendida no horário que deseja e, em cerca de meia hora, recebe vários cuidados”, diz ela.

Mendonça ressalta que as empresas do setor de beleza devem se atentar para a urgência de atender às necessidades da consumidora em relação à diminuição do tempo de serviço.

“Uma esmalteria, por exemplo, deve estar à disposição de suas clientes no dia e horário desejado, pois isso faz a diferença em suas vidas. Assim, o negócio fideliza a consumidora e colabora para que ela possa aproveitar os momentos com mais qualidade”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: www.nails2you.com.br