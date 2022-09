Empresa tubaronese ganha selo FEEX FIA 2022 Employee Experience

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de setembro de 2022.

A Fundação Instituto de Administração (FIA), da Universidade de São Paulo (USP), certifica e concede prêmios às empresas que mais se destacam na experiência do colaborador dentro do ambiente de trabalho.

Para participar, as empresas devem se inscrever no site da FIA e responder as perguntas relacionadas à metodologia aplicada. Para obter o certificado é necessário atingir uma nota mínima pontuada, avaliada por uma equipe de pesquisadores da Atmosfera FIA.

O selo FEEX 2022 FIA – Employee Experience – Clima Organizacional tem por objetivo reconhecer todo o esforço dos líderes, RH e demais colaboradores em construir um ambiente de trabalho agradável para trabalhar e que favorece a construção de equipes mais unidas, de uma atmosfera de trabalho mais harmoniosa.

Em julho de 2022, a empresa tubaronense Carimbos Nykon, no segmento de carimbos e suprimentos para carimbarias e papelarias, recebeu o selo FEEX FIA 2022 pelo clima organizacional do ambiente de trabalho. “Estamos orgulhosos de receber o selo FEEX 2022 FIA. É um reconhecimento do nosso trabalho”, explica Ellen Martins, coordenadora de RH.

A empresa tubaronense está no mercado há 24 anos e fabrica carimbos automáticos da marca Nykon. “Com a certificação do selo FEEX FIA 2022 é uma oportunidade que nos desafia a buscar muito mais como organização e marca”, comenta Francielle Nunes, Diretora.