Especialista dá cinco motivos para ter um vertical em casa

* Por: DINO - 22 de setembro de 2022.

A primavera 2022 tem início na próxima quinta-feira, 22. Trata-se de uma estação caracterizada por dias com temperaturas amenas e quando ocorre a floração de diversas plantas. O período é considerado excelente para a montagem dos chamados jardins verticais. A presença desses espaços verticais começou no Brasil em 1983, com o paisagista Burle Marx. Mas a explosão desta técnica como item de paisagismo ocorreu há cerca de 10 anos.

Para o especialista em decoração da On Decor Valinhos, Reginaldo Anderson Tortorelli, além de decorar a casa, dentre as inúmeras vantagens em se optar por este estilo de jardim é a sua instalação em um ambiente sem luminosidade e sem a necessidade de irrigação. “É possível fazer composições de acordo com a necessidade de cada um: alto, baixo, florido; são muitas as possibilidades”, explica ele.

“O jardim vertical natural exige luminosidade, e um lugar que exija irrigação. “Essa é a principal diferença entre o jardim vertical para um jardim natural”, afirma.

Outra característica do jardim vertical permanente é não ter o perigo de pragas, insetos. “A manutenção do jardim permanente é considerada simples, apenas com o uso de um espanador e um secador de cabelo para “soprar” o pó, uma vez a cada mês”, orienta o especialista.

Tortorelli explica ainda que o jardim vertical também não exige um espaço muito grande, podendo auxiliar na redução do stress, produzindo efeitos psicológicos positivos, como satisfação e bem-estar. “Este arranjo também possibilita a utilização de painéis com led, fotos, metais, sem o problema da ferrugem”.

O especialista em decoração ressalta que o jardim permanente é algo artístico, no qual os designers e arquitetos gostam de trabalhar. “Os profissionais podem criar projetos e decorações dentro de várias possibilidades”, frisa.

Cinco motivos para ter um jardim vertical:

Não exige luminosidade

Dispensa irrigação

Manutenção simples

Não atrai pragas

Promove a sensação de bem-estar e tranquilidade.