Serviços digitais facilitam a gestão financeira para PJs

* Por: DINO - 22 de setembro de 2022.

Ao longo dos últimos anos, diversos setores se adaptaram para atender a todas as mudanças advindas das novas tecnologias. Isso acontece principalmente no setor administrativo e financeiro, com o uso de bancos digitais de inteligência artificial.

Só no setor público, por exemplo, o GOV.BR já oferece 4 mil serviços públicos digitais para o cidadão, o que gera uma economia anual estimada em R$4,6 bilhões aos cofres públicos, além de facilitar o acesso para diversos serviços pessoais e financeiros de qualquer lugar.

Porém, mesmo com diversas facilitações, a população brasileira ainda enfrenta grandes desafios para se “alfabetizar” em questões financeiras. Em uma pesquisa realizada pela Anbima, divulgada no Relatório de Cidadania Financeira de 2021, foi avaliado o conhecimento financeiro da população brasileira.

Nela, foram feitas perguntas sobre inflação, juros e risco, onde apenas um terço dos respondentes acertaram todas as três perguntas. Esse cenário permaneceu inalterado entre 2017 e 2019, sendo a pergunta com maior percentual de acerto aquela que trata de juros.

Ou seja, os brasileiros ainda precisam de auxílio para entender questões financeiras. Neste quesito, um dos mercados que atua como ponte é a contabilidade digital, que é mais acessível financeiramente e oferece um atendimento personalizado.

Automação de processos contábeis facilita a gestão financeira

Com softwares novos no mercado, a automatização de processos contábeis reduziu a burocracia em muitos processos, o que dá tanto aos empresários bem como aos contadores mais tempo para desenvolver atividades de análise e desempenho.

Vanderson Silva, CEO da contabilidade digital AccountTech, ainda destaca que “a automação dos processos faz com que pequenos empresários e PJs se beneficiem com a economia de tempo, já que não precisam enviar algumas documentações que, em contabilidades tradicionais, são necessárias mensalmente, pois o sistema já as capta sozinho”.

Dessa forma, a geração de relatórios, bem como qualquer atividade de atendimento, são realizados rapidamente. Tudo isso, contribui para que a gestão desses negócios seja mais eficiente e reduza erros, custos e tempo. Facilitando assim, a gestão financeira de milhares de empreendedores e profissionais prestadores de serviços que não podem arcar com os custos de grandes escritórios contábeis.