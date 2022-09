Aumento de roubos e furtos de veículos revela a importância de proteção veicular

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de setembro de 2022.

Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo apontam que, no primeiro semestre de 2022, a capital paulista teve um aumento de 17% no número de roubos e furtos de veículos em comparação ao mesmo período de 2021. Neste ano, diariamente, em média, 145 pessoas têm seu carro, moto ou utilitário levado pelos criminosos nas ruas de São Paulo. Na tentativa de reaver o bem, o serviço de recuperação veicular é uma opção.

A especialista no setor, Patrícia Jardim, CEO da Dr. Monitora, atua em uma empresa de rastreamento, localização e recuperação de veículos em todo estado de São Paulo, e afirma que nos últimos meses, 98% dos veículos rastreados foram recuperados em todo território nacional. Com o uso da tecnologia GPRS, a atuação para a recuperação em casos de roubo ou furto é de 24 horas por dia, já que a emissão de sinais do localizador é constante.

Segundo levantamento realizado pela empresa, leva em média 28 minutos para recuperar o bem. Assim que a equipe de pronta resposta é avisada da ocorrência pela vítima, ocorre o deslocamento de profissionais até o local onde está apontando o sinal. Ao todo, a empresa já instalou mais de 500 mil rastreadores em carro, moto ou utilitário.

Dados complementares:

Roubos e furtos de veículos na capital paulista:

Janeiro a junho de 2022: 26.354 (média de 145 por dia)

Janeiro a junho de 2021: 22.512 (média de 124 por dia)

Aumento de 17%

Fonte: SSP-SP

Roubos e furtos de veículos em 2021:

112.711 no Estado de São Paulo (média de 308 por dia)

47.987 na Capital (média de 131 por dia)

Nos furtos, o Estado teve um aumento de 18,6% em comparação a 2020

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022