Capacitação empresarial: como funcionam os cursos para empreendedores?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de setembro de 2022.

Entre janeiro e agosto de 2022, 368.175 empresas abriram as portas no Brasil. Apesar disso, 161.064 empreendimentos encerraram as atividades no mesmo período, segundo dados do Painel Mapa de Empresas do segundo quadrimestre de 2022, divulgados pela Sepec (Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade) do Ministério da Economia. Com isso, o país encerrou o oitavo mês do ano com 20.144.767 empresas ativas.

Segundo Richard Clayton, fundador 30% Academy, o braço educacional da Trinta Porcento, empresa de contabilidade e gestão empresarial, os indicadores demonstram que, apesar do avanço do empreendedorismo, o número de negócios encerrados chama a atenção para a importância da capacitação empresarial, que pode contribuir para que empresários e empreendedores tenham sucesso em seus empreendimentos.

Ele destaca que, no Brasil, a maioria das pessoas que empreendem não possui expertise de gestão. Por isso, determinados pontos das gestões administrativa e financeira podem ser aprimoradas.

“Em geral, os empresários conhecem o mercado em que atuam e conseguem ter sucesso na venda de seus produtos ou serviços”, pontua. “Apesar disso, gerir o financeiro, elaborar planejamento e processo de venda, além de fazer a gestão de pessoas, são temas que, normalmente, os empreendedores possuem dificuldade”, complementa.

Clayton destaca que, mesmo que o número de empresas que abrem anualmente no Brasil seja alto, o montante de negócios que fecham em menos de cinco anos também é expressivo, como reflexo da falta de conhecimento nas áreas administrativa e financeira – principalmente em planejamento. De fato, dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que, em média, menos de 40% dos negócios sobrevivem aos cinco primeiros anos.

Por outro lado, prossegue, os empresários que aderem a capacitações têm apresentado resultados positivos. “Mais do que ter conhecimento em ferramentas de gestão, técnicas de vendas e de retenção de talentos, algumas empresas de capacitação buscam auxiliar os empreendedores no desenvolvimento de seu senso crítico”, afirma.

Além disso, acrescenta, as capacitações podem ajudar os empreendedores a enxergar os negócios por uma ótica mais macro, crescendo no curto prazo e, sobretudo, com foco no futuro da empresa.

Formações capacitam empreendedores

Para concluir, o fundador da Trinta Porcento ressalta que, mais do que ferramentas para metrificar e implantar processos administrativos, financeiros, vendas e de gestão de pessoas, o objetivo de uma capacitação empresarial deve ser desenvolver o gestor para que este possa suportar os desafios de empreender.

“Cada setor e negócio possui uma ferramenta adequada para o momento da empresa e seu tamanho. Com a capacitação, o empreendedor consegue entender o que usar e como usar em cada fase do negócio”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: http://trintaporcento.com.br/