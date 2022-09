Como a rede de apoio é tão importante durante a amamentação?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de setembro de 2022.

O aleitamento materno é extremamente importante para o desenvolvimento saudável do bebê, contribui para a saúde da pessoa lactante e ajuda a fortalecer o vínculo. Mas, apesar dos inúmeros benefícios, muitas lactantes acabam tendo dificuldades neste processo devido à falta de uma rede de apoio.

De acordo com a psicóloga da Vibe Saúde, Chalise Martin, “quando falamos em rede de apoio materno, compartilhamos essa responsabilidade pela saúde com todas aquelas pessoas que estão em contato com a mãe – sejam companheiros, familiares, amigos e até mesmo a equipe de saúde responsável por acompanhá-la”. Ela ainda destaca que cada pessoa tem uma função muito importante na redução dos estressores e na promoção de condições seguras e de qualidade para que a amamentação ocorra de forma íntima e integral com o bebê.

Essa rede começa a se construir ainda no início de toda a gestação, com o acompanhamento médico e de profissionais de saúde, que oferecem escuta ativa, tiram dúvidas, levam informações necessárias para que a mãe se aproprie deste conhecimento e o aplique da forma que lhe fizer sentido e entender que é melhor para si mesma e para o bebê.

Segundo a psicóloga, uma vez que a lactante empodera-se um pouco mais desta consciência, cabe à família, companheiros e amigos o respeito diante de suas decisões, livre de julgamentos. “Cabe ainda suporte emocional, compartilhamento de tarefas domésticas e as que envolvem a criança – troca de fraldas, higiene, hora de dormir. Todo este cuidado chega até a mãe para valorizar sua atenção para o bem-estar do bebê e o seu próprio, pois incentiva a boa alimentação, hábitos mais saudáveis, descanso, segurança e autoconfiança para desempenhar seu papel na maternidade, sem deixar de cuidar de si mesma”, diz Chalise.

A psicóloga da Vibe Saúde ressalta que é importante a rede de apoio e a lactante estarem atentos aos sentimentos, sensações e estado emocional para identificar e compreender quando é necessário o apoio psicológico de um profissional qualificado para cuidar, escutar ou acompanhar todo esse processo.

Sobre a Vibe

A Vibe Saúde possui uma base de mais de 1.4 milhão de clientes. Desde julho de 2020, a startup já captou mais de R$ 100 milhões de investimento liderado pelo fundo de investimento sueco, Cardo Health. Em maio deste ano, anunciou R$ 35 milhões de investimento na área de saúde da mulher.