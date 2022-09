Dia Mundial da Limpeza concentra empresas na Avenida Paulista

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de setembro de 2022.

No último sábado, dia 17 de setembro de 2022, foi Dia Mundial da Limpeza, uma data comemorativa que surgiu em 2008 através de uma grande ação social que aconteceu na Estônia, e é celebrada no mundo inteiro desde 2018.

Em celebração a essa data, o SEAC-SP (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo) em parceria com a Associação Paulista Viva, SELUR (Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo) e com o apoio do SIEMACO, FEMACO, SUSTENTARE, Poiato Recicla, LOGA e Sub Prefeitura da Sé, realizaram uma ação em comemoração ao maior evento ambiental do planeta, percorrendo toda a extensão da avenida mais famosa do Brasil.

Segundo a Associação Paulista Viva, o evento começou às 7h, em uma força-tarefa com trabalhadores e caminhões que fizeram a limpeza, varrição das calçadas, remoção de bitucas de cigarros e coleta de resíduos ao longo de toda a extensão da avenida.

Ainda segundo a Associação, às 11h, o SEAC SP- Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo – realizou a lavagem da estátua em homenagem a Bartolomeu Bueno da Silva, mais conhecido como Anhanguera que fica em frente ao Parque Trianon da avenida Paulista. O SEAC instalou também uma tenda com cartazes com o QR Code para que os pedestres fossem direcionados sobre as ações de limpeza.

“Nós precisamos entender que cuidar corretamente do descarte do lixo e da nossa comunidade é responsabilidade de todos. Se cada um fizer sua parte é possível manter o mundo mais limpo e saudável”, diz Rui Monteiro, presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC-SP).

Dia Mundial da Limpeza

De acordo com o site do G1, o Dia Mundial da Limpeza surgiu em 2008 na Estônia, quando 50 mil pessoas se reuniram para limpar o país inteiro em apenas cinco horas. Essa ação foi feita por voluntários, e os organizadores a nomearam de “Let’s Do It!”. O sucesso dessa ação realizada na Estônia se espalhou pelo mundo, e hoje em dia são mais de 191 países que organizam limpezas baseadas no mesmo modelo.

Conforme aponta o Instituto Limpa Brasil, o Dia Mundial da Limpeza aconteceu pela 5ª vez desde 2018, e milhões de pessoas saíram para limpar suas cidades, rios e comunidades.

Limpeza é Saúde

“Foi pensando nessa responsabilidade social que surgiu a campanha ‘Limpeza é Saúde’, uma forma de garantir a união de empresas para conscientizar as pessoas sobre a importância da limpeza para a saúde e segurança de todos”, afirma Rui Monteiro.

Segundo o SEAC-SP, a campanha “Limpeza é Saúde” é um incentivo para que gestores adotem uma filosofia que promova bem-estar para todos. Dessa forma, as empresas que demonstrarem interesse em participar da campanha, adotando práticas que a apoiam, ganharão o direito de usar o selo de qualidade.