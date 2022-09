Gafisa conclui operação de aquisição da Bait e reforça posicionamento no mercado

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de setembro de 2022.

A Gafisa dá mais um passo importante em direção ao mercado de alta renda e reafirma esse direcionamento de negócio, com a conclusão da aquisição da Bait Incorporadora, empresa do Rio de Janeiro. O valor da operação foi de R$ 180 milhões, conforme foi anunciada ao mercado na sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022.

Com a conclusão do negócio, a Gafisa anuncia a chegada do executivo Henrique Blecher, como CEO da incorporadora e construtora – mudança importante na estrutura organizacional da empresa que há três anos atuava no modelo de cogestão e não tinha um CEO único à frente do negócio.

Henrique Blecher foi sócio-fundador e CEO da Bait. O executivo possui projetos desenvolvidos com foco na geração de valor, por meio de experiências, em projetos de alto padrão, com foco no público de alta renda. Sua chegada irá potencializar a operação da Gafisa neste sentido, além de marcar uma gestão com foco na geração de caixa daqui para frente.

“Estamos em um momento importante de direcionamento da marca e iremos utilizar todas as forças, background e know-how da Gafisa para atuarmos de forma icônica em um segmento exclusivo e de alta complexidade”, destaca Blecher.

Para essa transição, o executivo implantará uma nova cultura financeira na companhia, focada em lucro sustentável e desenvolvimento de projetos relevantes e de alto valor agregado para os seus públicos. Tudo isso, a partir de uma disciplina monástica de geração de caixa e buscando a diretriz de otimização do capital.

“Estou animado e feliz em fazer parte deste momento que será histórico para a companhia e, em particular, para a minha carreira com mais este case inspirador”, destaca Blecher.

Com foco nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas sedes da Companhia atuarão de forma independente, porém com reporte direto ao CEO Henrique Blecher. Na cidade de São Paulo, permanecem na estrutura o diretor-executivo de Incorporação, Luiz Fernando Ortiz, agora com responsabilidade de gerir com Blecher a área comercial, e o diretor executivo de Engenharia, Fábio Luis Garbossa. No Rio de Janeiro, Frederico Kessler será o novo diretor-executivo de Incorporação e Cláudio Mazza, diretor executivo de Engenharia. Além disso, Gustavo Nunes assume como CFO, além da área de Relações com Investidores (RI) da companhia, e Sheyla Castro Resende segue como vice-presidente de Gestão e RH.

As unidades de negócios Viver Bem e Gafisa Capital passam a fazer parte, como áreas, da estrutura da Gafisa Incorporadora e Construtora. A Gafisa Propriedades, sob a liderança do CEO Guilherme Pesenti, segue, por ora, como unidade de negócios autônoma e com foco na aquisição, desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários para geração de renda.

Perfil do CEO da Gafisa

Henrique Blecher é graduado e mestre em Direito pela PUC São Paulo, possui MBA pela COPPEAD -UFRJ, além de estudos e pesquisa em gestão, economia e filosofia (LSE, Birkbeck, Brown University, UCLA, Singapore Management School e Instituto de Empresas de Madrid), universidades nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Nos últimos 15 anos, atuou focado no mercado imobiliário, assessorando aquisições por meio de instrumentos de dívida e plataformas de equity. Em 2016, tornou-se sócio da Galt Capital, criando a área de investimentos do segmento imobiliário na gestora de investimentos, a partir da qual fundou com os sócios a Bait Incorporadora, em 2017. Em cinco anos, a empresa vendeu mais de R$ 2 bilhões de VGV em imóveis residenciais de alta renda no Rio de Janeiro, entregando, em média, 48% de taxa interna de retorno ao ano para os investidores da empresa.

Em 2021, o empresário foi eleito vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio), vice-presidente da Associação de Dirigentes Imobiliários do Rio de Janeiro (Ademi-RJ).

Antes de fundar a Bait ao lado dos sócios, atuou na área de governança e estruturação de ativos em instituições de investimento no Brasil e na Europa, dentre eles Mellon, CARR e LCA Consulting, Queluz e sua própria empresa Anima PLC. No Brasil, também ocupou os cargos de head jurídico, financeiro e de investimentos na Calper e foi CEO da JV.

Sobre a Gafisa

Há 68 anos no mercado, possui mais de 1.200 empreendimentos entregues e está presente em mais de 40 cidades e 19 estados do Brasil. É uma empresa atenta à arquitetura, arte, design e atua com foco em sofisticação e tecnologia, localizações privilegiadas, e com olhar para o comportamento e experiência de sua base ampla de clientes. Uma a cada 130 famílias mora em um Gafisa.

A unidade autônoma de negócios Gafisa Propriedades atua com foco na aquisição, desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários para geração de renda.

A Gafisa atua alinhada à sua Política ESG, com foco da operação nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro, desenvolvendo projetos no mercado de alta renda.

Gafisa nas redes sociais:

LinkedIn

Instagram

Facebook