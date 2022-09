Quando a terapia se faz necessária na vida de alguém?

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 23 de setembro de 2022.

Fazer ou não terapia provavelmente é uma dúvida de muitos pacientes que buscam ajuda profissional pela primeira vez. Tristeza, períodos de estresse e o sentimento de falta de rumo fazem parte da vida. Mas, em alguns casos, a tristeza e o estresse se tornam frequentes e pode ver inviável lidar com tais turbulências sem acompanhamento.

Segundo a psicóloga da Vibe Saúde, Isadora Bettarello, o tratamento com psicólogos e psiquiatras tornou-se cada vez mais essencial. Esses profissionais são capacitados para oferecer o apoio e o melhor acompanhamento para diferentes comportamentos. “A consulta com psicólogo é recomendada para casos de problemas emocionais e para pessoas que buscam o autoconhecimento e equilíbrio em diferentes áreas pessoais.”

Bettarello detalha quando um especialista é necessário. “Existem situações em que o paciente precisa de um especialista para proporcionar o melhor tratamento e cuidar da mente e do corpo. Quando há sinais de ansiedade, medo, sentimentos negativos e tristeza intensa, é o momento de procurar ajuda profissional.”

A psicóloga destaca outros momentos em que se deve buscar ajuda de um psicólogo, como desânimo frequente, ausência da vontade de realizar atividades do dia a dia, improdutividade no trabalho, traumas como acidentes ou fortes perdas, mal-estar físico com indício emocional, reações intensas, como estresse, preocupação constante e autoconhecimento.

Terapia online

Isadora relata que a telemedicina é efetiva na psicologia. “A saúde mental exige cuidados e por isso a terapia online tornou-se cada vez mais comum. Além de unir tecnologia e saúde, o paciente pode realizar a terapia em qualquer lugar do mundo, apenas com o celular. É fundamental procurar o apoio de um profissional de saúde mental: esta pessoa te auxiliará a encarar da melhor forma cada dificuldade de sua rotina.”

Sobre a Vibe

A Vibe Saúde possui uma base de mais de 1.4 milhão de clientes. Desde julho de 2020, a startup já captou mais de R$ 100 milhões de investimento liderado pelo fundo de investimento sueco, Cardo Health. Em maio deste ano, anunciou R$ 35 milhões de investimento na área de saúde da mulher.

Recentemente, passaram a fazer parte do Conselho Administrativo ou Consultivo da Vibe: Arthur O’Keefe (CEO da Bamboo Capital Markets, com longa passagem como executivo responsável por investimentos da Móvile), Eric Engellau-Nilsson (CEO da Norrsken Foundation, um dos mais importantes fundos de investimento ESG na Europa), e Masha Feigelman (ex-sócia da prática de saúde da McKinsey na Europa e Co-CEO da Cardo Health, investidora na Vibe Saúde.