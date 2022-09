São Paulo recebe evento World Dog Show 2022 em dezembro

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de setembro de 2022.

Os apaixonados por cães no Brasil têm um grande evento confirmado em 2022. De 08 a 11 de dezembro, criadores de cães de todo o Brasil e do mundo se encontrarão no Expo Center Norte, em São Paulo, para a Exposição Mundial de Cães de 2022. Considerado um dos maiores e mais importantes eventos caninos do mundo, o World Dog Show (WDS) é uma exposição internacional, homologada pela Fédération Cynologique Internationale – FCI, e realizada anualmente desde 1964. A edição brasileira é organizada pela Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC, entidade que rege a criação de cães no Brasil, e conta com o patrocínio master da ROYAL CANIN®.

Esta será a terceira edição realizada em solo nacional. O Brasil foi anfitrião das Exposições Mundiais de 1972 e 2004, e as expectativas para esta edição são as melhores, segundo a organização. “Receber um evento deste porte em solo nacional mostrou a confiança que os países membros da FCI tem na CBKC e colocará o Brasil no centro dos olhares da cinofilia mundial. Estamos muito orgulhosos desta conquista”, comenta o presidente da CBKC Fábio Amorim. “Aguardamos mais de 5 mil cães de 50 países diferentes para mostrar o melhor da criação canina no Brasil e no Mundo além da importância deste trabalho para a preservação das mais de 300 raças caninas reconhecidas pela FCI”, antecipa.

Entre as novidades para esta edição está a inclusão de uma exposição exclusiva para raças brasileiras. “Esta é uma forma de valorizar o trabalho dos criadores brasileiros com as nossas raças. Precisamos prestigiar o que é nosso e aproveitar essa vitrine internacional que é o World Dog Show para apresentá-los em grande estilo”, complementa Fábio Amorim.

Além disso, a CBKC adianta que todos os cães inscritos participarão de uma exposição internacional e da própria mundial. “Além do que falei acima, outra novidade é que a FCI terá um título exclusivo para o Mundial no Brasil. Ou seja, será imperdível”, pontua Fábio Amorim. Para esta edição brasileira, o World Dog Show conta com o apoio irrestrito da artista plástica e ex-primeira dama do estado de São Paulo, Bia Dória, que acompanhou a comitiva brasileira em Madrid para receber a bandeira da FCI.

A programação do evento reúne mais de 100 árbitros especialistas em cães vindos de todo o mundo e uma programação que contempla o incentivo a novos talentos na apresentação de cães, na modalidade Junior Handling. “Esse programa internacional busca iniciar as crianças e adolescentes na exposição dos cães, ensinando desde os detalhes da sua raça como técnicas de condução, atenção à sua saúde, respeito e muito carinho”, adianta Angeles Piñeira, coordenadora do Junior Handling da CBKC. Participam crianças dos 4 aos 18 anos incompletos, divididos em três categorias e que podem se inscrever também diretamente no site do WDS. O calendário contemplará ainda competições de Grooming, Busca e Resgate, Obediência, Mondioring e IGP. O evento terá acesso para o público em geral, que poderá conferir no próximo mês, os detalhes para sua entrada.

Além do World Dog Show Brasil 2022, os expositores e o público poderão participar da programação que comemora o primeiro centenário da Cinofilia Brasileira. Nos dias 8 e 9, o pavilhão do ExpoCenter Norte receberá a programação da Exposição do Centenário da Cinofilia Brasileira com calendário especial de exposições gerais e especializadas em 52 raças.

Durante as provas, que se estendem nos dias 10 e 11, o World Dog Show Brasil 2022 coroará o Vencedor Mundial 2022, também chamado de Best in Show. Entre os títulos disputados, estão os de Vencedor Mundial Jovem 2022, Vencedor Mundial Veterano 2022 e os Promessa Mundial Filhote 2022 e Promessa Mundial Inicial 2022. A lista completa com todos os títulos que esses cães podem levar para casa já foi divulgada.

A escolha de São Paulo como casa do evento não foi uma decisão aleatória. Além de ser a capital do turismo de negócios da América Latina, São Paulo tem a maior população de cães do país, com aproximadamente 25% dos 54,2 milhões de cães. São Paulo também lidera o ranking da CBKC em números de emissão de pedigrees e registro de novos canis. “Iremos receber visitantes de todo mundo e contar com a estrutura de transporte aéreo, rodoviário e hoteleira que São Paulo oferece o que, sem dúvidas, é uma grande vantagem”, resume Fábio Amorim. “O Expo Center Norte foi escolhido para ser a casa do nosso mundial. Localizado na Zona Norte de São Paulo, o local conta com toda estrutura necessária para receber o melhor da criação canina do mundo com muito conforto e praticidade”, completa.

As inscrições estão na sua terceira fase, disponíveis no site oficial do evento, onde todas as informações sobre acesso, hospedagem, entrada e saída de cães estrangeiros, entre outros tópicos estão disponíveis. O World Dog Show Brasil 2022 tem o patrocínio da Royal Canin®, PremieR®, Formula Natural®, Nestlé Purina® e PROPLAN®; e CEVA Adaptil®. O evento tem ainda apoio institucional do Governo de São Paulo, Prefeitura da Cidade de São Paulo, Visite São Paulo, São Paulo Turismo e Laboklin.

PROGRAMAÇÃO – Além das exposições de conformação e beleza por grupos e raças especializadas, o World Dog Show Brasil 2022 contará com esportes caninos, adestramento, grooming, feira de produtos pets, entre outras atividades.

CBKC E A CINOFILIA BRASILEIRA

A Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC é a entidade mater da cinofilia nacional. Foi criada como sucessora dos convênios nacionais e internacionais do Brasil Kennel Clube, e está sediada no Rio de Janeiro. A CBKC é a única representante em nosso país da Fédération Cynologique Internationale – FCI. As exposições caninas fazem parte do universo da cinofilia, responsável pela manutenção e desenvolvimento dos cães de raça pura em todo o mundo. Através dessas competições, criadores são estimulados a manter a padronização das características e habilidades únicas de cada raça canina.

World Dog Show Brasil 2022 e Exposição do Centenário da Cinofilia Brasileira

Expo Center Norte -Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP

Dias: de 8 a 11 de dezembro – Inscrições e mais informações em https://www.worlddogshow2022.com.br/home