Pesquisa de universidade conclui que “planejar viagens” torna as pessoas felizes

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de setembro de 2022.

De acordo com uma pesquisa realizada por membros do corpo docente da Faculdade de Comunicação e Ciências da Informação da Universidade do Alabama, o simples planejamento de viagens melhora a felicidade geral das pessoas.

A pesquisa foi conduzida pelo Dr. Jameson Hayes, professor associado e diretor do Public Opinion Lab da Universidade do Alabama, juntamente com Jay Waters, instrutor de publicidade e relações públicas. Os dados coletados por Hayes e Waters sugerem que a expectativa de férias futuras, por si só, já torna as pessoas mais felizes. Este planejamento e programação foram identificados como essenciais para o bem-estar mental dos entrevistados.

“Viajar nos torna pessoas melhores e mais felizes. E é algo fácil de fazer”, disse Waters. “Espero que as pessoas tenham acesso a essas informações e decidam fazer das viagens uma prioridade, olhando para as viagens não como um gasto, mas como um investimento em sua qualidade de vida.”

O estudo entrevistou 1.040 viajantes dos Estados Unidos com idades entre 25 e 55 anos. Além de descobrir que as pessoas que planejam suas próximas férias são mais felizes, o estudo também descobriu que as pessoas que viajam de 15 a 21 dias por ano são as mais felizes do grupo de entrevistados.

34,2% dos entrevistados disseram que seu destino de férias preferido era a praia, mas Waters destaca que não importa para onde você vá. “Programar as próximas férias parece aumentar significativamente a felicidade, independentemente de ser na praia, nas montanhas ou em uma cidade grande”, disse Waters.

O estudo também descobriu que as pessoas que preservam lembranças ou memórias de férias passadas são mais felizes do que aquelas que não as guardam. “Cercar-se de lembranças de férias passadas, como roupas, fotos, arte, adesivos para carros (…) pode aumentar os níveis de felicidade”, disse Hayes.

“Os resultados têm uma mensagem clara e refrescante. Ansiar pela sua próxima viagem, ao seu lugar feliz, realmente deixa todos mais felizes”, disse Hayes. “Então, tenha sempre uma viagem em vista; você será mais feliz por isso.”

De acordo com Ricardo Mendonça, diretor geral da Next Seguro Viagem, empresa paulistana dedicada exclusivamente à comercialização de planos de seguro-viagem, “essa pesquisa reforça a percepção comum de que o bom planejamento, bem como o envolvimento em temas ligados a viagens são sempre prazerosos”. Mendonça reforça ainda que “a maioria expressiva das pessoas prefere viajar após longa pesquisa e preparação. O que por vezes inclui a seleção de um destino, do estudo de um bom roteiro, da escolha de lugares que podem ser percorridos durante a estadia, da contratação de um bom plano de seguro-viagem em caso de emergências médicas, além da opção por uma boa hospedagem e dos serviços auxiliares necessários. Bom planejamento aliado à altas expectativas com certeza traz satisfação e motivação”.