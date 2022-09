Setor solar: feira reúne especialistas, autoridades e expositores em SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de setembro de 2022.

Fonte de geração de investimentos, arrecadação de impostos e postos de trabalho no Brasil, a energia solar acaba de atingir a marca histórica de 18 GW (GigaWatts) de potência instalada, o que pode colocar o país entre os principais players globais. Estas são algumas das avaliações de especialistas, autoridades e expositores que participaram do “The smarter E South America”, feira internacional do setor solar que ocorreu no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, em São Paulo (SP), entre os dias 23, 24 e 25 de agosto.

A edição deste ano reuniu 400 empresas e 44 mil visitantes em torno dos temas “Energia fotovoltaica”, “Tecnologias de produção FV” e “Tecnologias termossolares”. Durante os três dias, mais de 2.300 pessoas participaram das conferências programadas, enquanto 1.600 estiveram nos workshops.

Em 2021, o evento – que não ocorria desde 2019 por conta da pandemia de Covid-19 – recebeu 28 mil visitantes e bateu o recorde do ano precedente. Aliás, a feira superou o público da Intersolar Europe Restart 2021, que recebeu 26 mil visitantes.

Dados da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) indicam que a fonte solar trouxe ao país mais de R$ 93,7 bilhões em novos investimentos nos últimos dez anos. Além disso, o mercado gerou R$ 25,4 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e mais de 540,5 mil empregos. Para além do fator econômico, a fonte solar evitou a emissão de 26,5 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade, ainda segundo a entidade.

A Sunova Solar Brasil, empresa que atua com módulos fotovoltaicos para projetos residenciais, comerciais e usinas de grande porte, foi uma das empresas participantes. Wellington Araújo, diretor regional da Sunova, conta que a feira enfocou os ramos de fotovoltaicos, produção FV e tecnologias termossolares. No Congresso Intersolar South America, por sua vez, os especialistas discutiram temas atuais do setor.

“O evento reuniu expositoras, fabricantes, fornecedoras, distribuidoras, prestadoras de serviços, construtoras, empreiteiras, integradoras de sistemas, institutos de pesquisa e fabricantes de equipamentos e materiais FV”, reporta. O estande da empresa ficou disponível para visitas durante todos os dias da Intersolar.

Vitrine internacional do setor solar

Segundo Araújo, a “The smarter E South America” funciona como uma vitrine internacional, onde, a cada edição, as empresas do setor apresentam suas novidades ao mercado. A título de exemplo, ele conta que na feira deste ano a empresa exibiu o seu novo microinversor SMI, a AC BOX – quadro de distribuição em CA – e os módulos N-Type, que possuem degradação de energia menor que 1% no primeiro ano, e menos de 0,4% de degradação anual com uma garantia oferecida de 30 anos.

Na abertura da feira (23), além dos lançamentos, a Sunova realizou uma festa aos seus principais parceiros e clientes, com uma apresentação adicional de Marco Conte, do setor de Inteligência de Mercado da Greener.

“A Intersolar South America, por ser uma das principais feiras do setor solar do Brasil, acaba se tornando o cenário ideal para compartilhar as tecnologias, fortalecer relações e desenvolver novos negócios”, destaca Juliana Real, porta-voz da companhia.

