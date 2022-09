Envision Pharma Group anuncia nova CEO

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2022.

O Envision Pharma Group acaba de nomear Meg Heim como sua nova CEO. Ao lado de uma equipe de especialistas, ela vai responder pela implantação de um projeto que pretende, em cinco anos, expandir estratégias de comunicação, soluções científicas e inovações médicas. “Meg tem um histórico estabelecido no setor e vai complementar nossa experiência no negócio”, afirmou Brian Hepburn, Co-Chair Executivo do Envision Pharma Group. A oportunidade deixa a executiva entusiasmada. “Estou cheia de energia para ingressar no Envision Pharma Group em um momento tão importante da indústria. Vejo uma clara possibilidade de crescimento a partir das inovações no setor. Estou ansiosa para passar tempo com nosso pessoal, a nossa clientela e nossos parceiros”, disse.

Sobre o Envision Pharma Group

Fundado em 2001, o Envision Pharma Group é uma empresa global de comunicações científicas habilitadas pela tecnologia que atende empresas farmacêuticas, de biotecnologia e de dispositivos médicos. A Envision fornece serviços para mais de 90 empresas, incluindo 19 das 20 maiores empresas farmacêuticas.

Press Contact:

[email protected]