Fórum Embalagem & Sustentabilidade acontece nos dias 28 e 29 de setembro

* Por: DINO - 27 de setembro de 2022.

Há um grande debate para a redução do consumo de embalagens. Será que é possível uma vida sem embalagens? Como seria fazer uma compra no supermercado sem embalagens? Ou então como seria exportar ou importar produtos sem embalagens no mundo globalizado? Um mundo sem embalagens é irreal porque elas têm um papel fundamental nas atividades cotidianas dos consumidores e na economia do país.

Com a ideia de discutir embalagens de menor impacto ambiental e promover o modelo de economia circular e estabelecer projetos de recuperação dos materiais já usados, o Instituto de Embalagens organiza a 15ª edição do Fórum Embalagem & Sustentabilidade, que acontece nos dias 28 e 29 de setembro on-line. O evento reunirá líderes da cadeia de valor de embalagens para debater as oportunidades e iniciativas que promovem a redução de menor impacto ambiental e jornada de circularidade das embalagens pós-consumo.

O primeiro Fórum Embalagem & Sustentabilidade do Instituto de Embalagens foi realizado em 2008 com o objetivo de promover o debate sobre novas soluções de embalagens amigas do meio ambiente e compartilhar cases de sucesso replicáveis que contribuem para a construção de um mundo melhor. Nas primeiras quatorze edições já impactou mais de dois mil profissionais do setor. Vão se encontrar na 15ª edição do evento alguns líderes da indústria de bens, materiais e insumos para embalagens, que irão apresentar as tendências mundiais, cases reais de sucesso e projetos focados na economia circular e redução de impactos ambientais e soluções para um mundo melhor. “É importante abordar a questão da circularidade das embalagens como uma responsabilidade compartilhada de toda a cadeia de valor para encontrar soluções efetivas que preservem o meio ambiente”, afirma Assunta Napolitano Camilo, diretora do Instituto de Embalagens, organizador do Fórum Embalagem & Sustentabilidade.

Para esta edição, já estão confirmadas palestras de representantes de importantes players do setor como Ball, Bobst, CBA, Henkel, Indorama, Irani Embalagens, Klabin, Owens-Illinois, Papirus, Suzano, Valgroup, Evertis, Novelis, Unilever, Nestlé, Yara Fertilizantes, Pepsico, Jhonson e Jhonson, Natural One, Natura, Grendene, entre outros.

Principais temas

Tecnologias que permitem embalagens monomateriais;

Desenvolvimento de Soluções para Sustentabilidade;

Modelo de Gestão Integrado para Sustentabilidade;

Logística Reversa e Gestão de Créditos de Reciclagem;

Inovação como elemento chave para a Economia Circular em Embalagens;

Redução de Impacto Ambiental nas Embalagens para Perfumaria;

Incentivo à circularidade;

Uso de PET PCR em Garrafas de Sucos Naturais.

Serviço

Fórum Embalagem & Sustentabilidade Online – (Ao vivo)

Data e Horário: 28.09 – 9h às 16h | 29.09 – 9h às 13h

Inscrições pelo link: https://bit.ly/3Tq4dgb