Películas solares automotivas são alternativas para segurança e climatização

* Por: DINO - 27 de setembro de 2022.

O uso de películas solares nos veículos há muito deixou de ser apenas personalização ou estética, ou seja, para deixar o carro com outra aparência. Hoje, considerando o calor intenso do verão, é também uma questão de economia, uma vez que a película auxilia na climatização interna do carro. Ela também proporciona mais privacidade para quem está dentro do veículo, por exemplo. E não apenas isso, a película também oferece segurança aos condutores de cidades muito violentas, com altos índices de assaltos. Além disso, a película protege os passageiros do veículo da incidência dos raios UV.

Uma matéria publicada na revista Exame relata o caso de um caminhoneiro que teve o lado esquerdo do rosto, que foi a parte exposta no vidro do veículo durante a direção, totalmente afetado pelos raios UV. O motorista adquiriu dermatoheliosis unilateral, que consiste no espessamento e enrugamento da pele, resultado da exposição ao sol.

As películas solares nada mais são do que filmes para a laminação de vidros de automóveis. Elas os tornam escurecidos ou fumados, como popularmente são chamados. As marcas e modelos de películas solares variam bastante e, no mercado, os condutores podem comprar o tipo que melhor atender às suas necessidades. Há variações de cor, espessura e transparência, por exemplo, e é possível escolher se deseja ou não um modelo que tenha proteção contra os raios UV, como nos óculos solares. Ou, ainda, uma película que seja antifurto, ou seja, que dificulte a quebra dos vidros. Os modelos podem ir dos mais básicos até os mais avançados, apresentando vários graus de transparência. Segundo Gustavo, um vidro escuro não representa necessariamente proteção.

É possível encontrar películas transparentes que oferecem proteção contra os raios solares, e garantem, assim, a climatização interna do veículo. Além de oferecerem maior segurança aos ocupantes do veículo, as películas solares também protegem os passageiros contra a incidência dos raios UV. Porém, existem limites de luminosidade e outras determinações da lei que precisam ser seguidas antes da sua aplicação. “Caso o proprietário do veículo utilize produtos que não obedecem à legislação, a penalidade prevista no art. 230 do CTB será aplicada”, acrescenta o CEO da Doutor Multas. A multa é de natureza grave, o que acrescenta 5 pontos na CNH e há retenção do veículo até a regularização. “No caso de recebimento de autuação pelo uso irregular de películas de controle solar, é possível recorrer”, finaliza o diretor da Doutor Multas.