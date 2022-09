Redes sociais são ferramenta decisiva para converter clientes na nova economia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de setembro de 2022.

A nova lógica de marketing digital age para atrair, encantar, influenciar e converter usuários em clientes. Hoje, as empresas se aproximam dos clientes no espaço das redes sociais oferecendo conteúdo – e também danças, vídeos com bastidores do trabalho e fotos com detalhes reveladores da intimidade de empreendedores e colaboradores. Mas como negócios não são vida pessoal, faz-se necessário o uso de estratégias, ferramentas e leitura de métricas – afinal, o objetivo continua sendo a venda.

Os números informados pelas companhias são robustos. Segundo o Facebook, em setembro de 2021, a rede tinha quase 2 bilhões de usuários ativos diários (DAUs). Em média, a rede mais antiga de Mark Zuckerberg é acessada oito vezes por dia, seguido pelo Instagram (seis vezes por dia), Twitter (cinco vezes por dia) e Facebook Messenger (três vezes por dia). A cada minuto, 400 novos usuários se inscrevem para entrar no Facebook. Os usuários correntes geram 4 milhões de curtidas a cada minuto.

Apesar do peso dos números, o Facebook não é tão importante quanto o Instagram para profissionais de marketing digital. Pesquisa da RD Station com 297 profissionais de marketing revelou que a rede de fotos e vídeos é a mais relevante para 92% dos empreendedores. Em seu início, 2010, a mídia era dedicada ao compartilhamento de eventos da vida pessoal de forma visual. Mas, pouco a pouco, seus espaços foram sendo ocupados pelas empresas: afinal de contas, lá estavam muitos clientes potenciais para seus negócios.

“Existe uma premissa básica: pessoas compram de pessoas. Ou seja, o cliente quer saber de quem ele está comprando, quem é a pessoa por trás do CNPJ. Essa humanização faz com que o cliente tenha mais confiança”, afirma Rafaela Lopes, sócio-proprietária da Greew Transportes. Lopes é atuante no feed do Instagram da empresa, onde compartilha dicas de empreendedorismo para lojistas do ramo de confecção que são seus clientes, além de registrar momentos em que “pega no batente”.

“Hoje por exemplo quando quero dar uma informação como novo endereço, novo telefone de contato, gravo um stories ou faço um publicação que a informação chega até nosso clientes”, argumenta. O crescimento de importância da rede começou a incomodar inclusive o Google, que recentemente se pronunciou sobre a necessidade de adaptação de sua entrega de pesquisas ao modelo mental dos usuários que utilizam as redes sociais.

Redes sociais e ferramentas para monitoramento

No entanto, o fluxo de caixa também vem por outras plataformas – o que deixa o jogo mais complexo para quem monitora de onde vem a informação. Segundo o estudo da RD, o recurso mais relevante para se analisar as principais estatísticas, para 54,1% dos entrevistados, são as páginas que oferecem dados globais – com destaque para o número de likes e comentários recebidos. Outros 51,8% destacaram ser essencial ter relatórios unificados com a performance dos vários formatos como os vídeos, imagens e carrossel.

Ou seja, para além das câmeras, as empresas que desejam se posicionar precisam de ferramentas para tocar essa frente de divulgação com eficiência: exemplos de plataformas utilizadas para realizar o gerenciamento de diversas redes sociais em um só espaço são MLabs e Hootsuite.

Para quem quiser analisar melhor o comportamento dos concorrentes, o Quintly e o Similar Sites são boas opções, de acordo com estudo publicado no portal Rock Content. Já o IFTTT, segundo o mesmo levantamento, é muito útil para automatizar e definir ações de acordo com cenários específicos, como enviar um email de acordo com os comentários dos usuários nas redes.

Gerenciar o Facebook pode ser mais interessante com o uso de ferramentas específicas, como o Post Planner, que é um planejador de posts. Já o Fanpage Karma ajuda a monitorar os dados vindos das interações dos usuários com a plataforma. Marcas que se valem de blogs para se posicionar organicamente nas páginas de busca devem utilizar as ferramentas indispensáveis do Google, como o Analytics, Alerts e o Search Console. Se o interesse for monitorar fóruns de discussão, o BoardReader é uma boa pedida.

Além desses, ainda existem diversos outros que realizam monitoramento de citações de marcas na internet, gerenciamento de reputação on-line e monitoramento de outros números. As informações são todas do estudo da Rock Content.

