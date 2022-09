Ferramentas adicionais do 0800 estimulam adesão de empresas brasileiras

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de setembro de 2022.

Até a chegada da revolução tecnológica baseada no comércio via internet, o sistema 0800 era utilizado apenas por empresas de grande porte, devido a altos custos de manutenção e instalação. Com o redesenhar dos novos modos de relacionamento comercial relacionados a trabalhos em home office e rapidez no atendimento, empresas ligadas a serviços de telecomunicações criaram alternativas de modo a diminuir custos e facilitar a dinâmica comportamental das corporações junto aos seus colaboradores e clientes.

O serviço de 0800, que sempre manteve como base principal de tarefas estabelecer o mecanismo mais fluido nos processos de intercomunicação pelo viés das ligações gratuitas e do gerenciamento de chamadas via ramais, é também, atualmente, um formato de atendimento por telefonia que agrega atributos adicionais que vão desde custos reduzidos de instalação e manutenção, até controle de gastos mensais das ligações telefônicas para o contratante do sistema.

De acordo com Paulo Henrique Silva, gerente comercial da Conectel Telecom Multioperadora, “recursos fundamentais, como gerenciamento e gravação de chamadas, a URA, que é a Unidade de Resposta Audível, e o uso de softphone a partir de qualquer lugar do país, torna o atual serviço de 0800 fundamental para empresas de qualquer porte”.

Para maiores informação, é possível acessar o portal www.conectel.com.br