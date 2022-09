Fluid Feeder inicia parceria no mercado colombiano

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de setembro de 2022.

A Fluid Feeder, empresa da área de equipamentos e serviços para tratamento de água e efluentes, certificada pelo ISO 9001:2015, anuncia parceria com a Egestec, empresa de equipamentos e serviços de tratamento de água colombiana.

O contato, iniciado durante a pandemia de Covid-19, quando a Egestec se viu diante de uma maior demanda por seus produtos e serviços, visa estabelecer uma cooperação de via dupla, de modo a abrir novos mercados nos demais países do continente para ambas as empresas.

“A área de saneamento básico está em franca expansão no Brasil, puxada também pelos cuidados que foram incorporados na sociedade pós-pandemia de Covid-19. Temos visto a demanda pelos nossos produtos aumentar e estamos bastante otimistas com essa nova parceria estratégica”, conclui Francisco Carlos Oliver, engenheiro e diretor técnico comercial da empresa. Desde então, as duas empresas visitaram quatro PTAP (Planta de Tratamento de Água Potável da empresa Acueducto de Bogotá), como é chamada uma das companhias de saneamento colombianas, que hoje atende sete milhões de habitantes.

No período, a Egestec desenvolveu uma tecnologia exclusiva para pré-cloração com dióxido de cloro e a expectativa é de que, em breve, esse produto chegue ao mercado brasileiro, tendo a Fluid Feeder como parceira industrial. “O dióxido de cloro tem um poder de oxidação muito grande que, na aplicação para pré-cloração para oxidação da matéria orgânica na água bruta, evita a formação de alguns subprodutos indesejáveis que podem ser formados no uso do cloro como oxidante. É um produto que é bastante usado pelas indústrias cervejeiras, de papel, de refrigerantes e química. Podemos prospectar esse setor por aqui”, comenta Oliver.

Em visita à Colômbia, junto com a Diretora da Egestec, Eng. Emilce Quintero, ambos já começaram a desenhar uma estratégia de negócios que em breve deverá ser apresentada ao mercado. “Eles têm necessidade dos nossos materiais, mas também podemos transferir tecnologia e desenvolver uma sólida parceria para venda de equipamentos e fazer a instalação e manutenção com equipes locais”, conclui Francisco Oliver.

Mais informações:

https://www.fluidfeeder.com.br

https://www.instagram.com/fluidfeederind

https://www.facebook.com/fluidfeeder

https://www.linkedin.com/company/fluid-feeder