Incentiv.me compra plataforma para acelerar conexão de investidores a projetos

* Por: DINO - 28 de setembro de 2022.

A Incentiv.me fez a aquisição do Clube do Patrocínio para acelerar o match entre os investidores e os empreendedores sociais. A empresa adquiriu a tecnologia desenvolvida pela Golden Goal, um dos principais players da América Latina na gestão de patrocínios esportivos, em julho, para encurtar o tempo entre o recurso financeiro e a necessidade de inclusão social e defesa de direitos como alimentação, saúde, educação e cultura.

A startup de inovação tributária fez um investimento financeiro relevante para aquisição da plataforma. Ela irá viabilizar, já no segundo semestre de 2022, um sistema informatizado na recomendação de um portfólio de projetos para empresas, de acordo com a lei de incentivo, às categorias de impacto, as cidades atendidas, o público-alvo e as características da iniciativa.

Inovação e tecnologia

Segundo o líder de tecnologia, Renato Cristofoleti, em novembro de 2021, iniciaram as negociações e a avaliação da aquisição do sistema, que esteve em funcionamento desde 2018 e reuniu mais de 100 mil projetos cadastrados: “É uma tecnologia testada pelo mercado, que já contou com grandes empresas patrocinadoras em grande parte desses projetos. Além disso, aceleramos as implementações que estávamos desenvolvendo e prevíamos lançar em dois anos, reduzindo o custo e tempo de produção para 6 a 9 meses”.

O coordenador de Produto, Wellington Andreoli, conta que a empresa tem buscado trazer inovação para dentro do ecossistema de leis de incentivo fiscal e se empenhado em reunir o maior portfólio de projetos incentivados do Brasil. “O lançamento da Conecta Social este ano, demonstrou isso, pois automatiza parte do match entre as companhias e as iniciativas mais relevantes para suas estratégias de responsabilidade social. Com a aquisição agora do módulo de matchmaking do Clube do Patrocínio, que será integrado na plataforma para fazer o matching automático entre projetos e patrocinadores, vamos contribuir tanto para os proponentes quanto para os incentivadores.”

Para a Golden Goal, a venda é uma comprovação da maturidade da plataforma: “Estamos muito satisfeitos com essa transferência de tecnologia para um parceiro especializado no mercado tributário e de Leis de Incentivo. Para nós é uma etapa concluída com sucesso, em linha com a nossa estratégia de focar em outras frentes de negócios, em especial patrocínios esportivos sem incentivos fiscais”, afirma Danyel Braga, diretor de patrocínios da Golden Goal.

Benefícios para empresas e proponentes

As mudanças devem ocorrer em módulos priorizando, nesta primeira etapa, a vitrine de projetos e depois auxiliando organizações de forma direta. “As novas funcionalidades geram muitos benefícios para os proponentes, como a redução no tempo de cadastro de seu projeto, índice de afinidade com potenciais investidores, canal de comunicação direto com os envolvidos para agilizar a negociação e muito mais. Já para as empresas, serão implementados novos filtros de busca, inteligência de dados e um sistema ainda mais eficiente para recomendação de projetos alinhados às suas diretrizes estratégicas e políticas de investimento”, destaca o CEO da empresa, Douglas Nicolau.

O investimento em tecnologia tem sido constante para trazer maior eficiência operacional e ampliar ainda mais o impacto gerado. A startup já viabilizou mais de 400 projetos sociais em 16 estados brasileiros, apresenta projetos para mais de 120 empresas frequentemente, mobilizou R$180 MM em recursos públicos, que foram aplicados de forma eficiente e quase 1 milhão de vidas transformadas. ”Estamos contentes em poder utilizar a tecnologia para tirar projetos sociais do papel.”, afirma Lopes.

Incentiv.me – A Incentiv.me foi criada para que pessoas e empresas multipliquem o impacto social, contribuindo juntas para um mundo melhor.