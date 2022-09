Manucci Advogados assessora a XMobots em operação de investimento da Embraer

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de setembro de 2022.

O escritório de advocacia Manucci Advogados assessorou a XMobots na operação de recebimento de investimentos realizada pela Embraer. A operação foi anunciada no dia 20 de setembro e possui o objetivo de acelerar o futuro do mercado de drones autônomos de médio e grande porte.

O escritório, que já participou de rodadas de investimentos anteriores da empresa, conduziu todas as etapas da operação junto à Xmobots. “É uma grande satisfação fazer parte de uma operação representativa como esta, que une dois players tão relevantes do mercado”, afirma Edson Martins sócio do Manucci.

O Manucci também participou recentemente da operação entre a Oktagon Games e o Fundo Nascenti gerido pelo Confrapar. O escritório assessorou a operação de venda da totalidade de participação para a Las Vegas Sands Corp / Fortis.

Ainda em 2022, o time de M&A e Societário do Manucci Advogados esteve à frente da assessoria do processo de reestruturação societária da Accelerating Innovation – ABGI. O ABGI Group, sócio da ABGI Brasil desde 2017, passou a ser seu único acionista na empresa, consolidando assim sua atuação global. O escritório foi responsável pela coordenação e execução de todas as etapas da transação, incluindo o desenvolvimento da estrutura tributária, societária, acompanhamento das diligências, elaboração de todos os documentos relacionados à venda de participações, acordos societários e atos de fechamento.

Outra operação conduzida pelo Manucci Advogados em 2022 foi a operação de M&A da Nitrosul Explosivos. Os advogados assessoraram a venda da participação majoritária da Nitrosul para a Austin Powder Company.

Manucci Advogados

O escritório tem 20 anos, é full service, com atuação global e tem como foco o desenvolvimento de soluções jurídicas inovadoras e estratégicas para seus clientes. O Manucci Advogados está presente hoje fisicamente em Belo Horizonte, São Paulo, Londres e Paris. Tem como premissas principais, gerenciar os riscos das atividades desenvolvidas pelos clientes e ter uma visão estratégica sobe cada um.

Para atender as demandas jurídicas de seus clientes ao redor do mundo, em 2018, o Manucci Advogados celebrou um acordo de associação com o UGGC Avocats, um escritório de advocacia com atuação global e profissionais localizados em mais de 5 países e 4 continentes (www.uggc.com). Essa cooperação estratégica com o UGGC Avocats garante ao Manucci Advogados a possibilidade de oferecer soluções globais aos seus clientes.