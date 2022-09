Mundo Mapping patrocina Gabiweekend em Punta Cana

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de setembro de 2022.

Na última semana de setembro, acontece o Gabiweekend, evento de comemoração aos 28 anos da artista e influenciadora digital Gabi Lopes. Localizada no Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, a festa contará com a presença de mais de 120 influenciadores.



Com o intuito de intensificar suas estratégias, o Mundo Mapping, plataforma criada pela agência MAPA360 para conectar empresas e influenciadores digitais, patrocinará o aniversário da artista. A ação tem como objetivo mostrar como a plataforma pretende operar.

De acordo com Maria Priscila, CEO da agência e criadora da plataforma, o intuito é que o lançamento oficial aconteça a partir de novembro. “A plataforma vai dar exposição e oportunidades também aos microinfluenciadores, já que perfis a partir de 2 mil seguidores estão sendo aceitos. Em novembro a ferramenta estará liberada para que empresas e marcas façam as negociações com os influencers”.



Sobre



O Mundo Mapping é uma plataforma voltada para a conexão entre marcas e influenciadores. O desenvolvimento da plataforma foi baseado na experiência do time de Relações Públicas da MAPA360, agência full service que atua há 15 anos com marketing de influência na realização de campanhas e/ou projetos pontuais para marcas nacionais e internacionais.



Para mais informações, basta acessar: https://mundomapping.com