Tecnologia ajuda profissionais na gestão do time contábil

* Por: DINO - 28 de setembro de 2022.

Em uma rotina repleta de responsabilidades fiscais e financeiras, os profissionais contábeis precisam encontrar uma forma eficiente para organizar a rotina. Os contadores podem enfrentar diferentes dores no dia a dia, como a inadimplência de clientes, a baixa produtividade do time e a insegurança no controle das tarefas, e a tecnologia se torna uma forte aliada para otimizar a gestão do negócio.

O mercado contábil está cada vez mais competitivo. Dados do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) mostram que, em 2021, o setor fechou com mais de 521 mil profissionais. Neste cenário, quem não inova pode ficar para trás, por isso, a tendência é que muitos escritórios se adaptem ao digital e se reinventem.

Cristiane Andrade, contadora e diretora de Relacionamento com Contadores da Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, explica que a insegurança no controle das tarefas da equipe pode ser um dos maiores problemas na gestão do escritório. “Esse fator pode implicar em desorganização dos processos internos, o que impacta diretamente na relação com os clientes”, comenta.

A falta de controle das demandas limita a visibilidade do profissional contábil em conhecer o real estado da operação, dificulta o controle de prazos, a padronização das atividades e a gestão do tempo, não permite ter um histórico centralizado com todas as informações do escritório e ainda pode resultar em multas que poderiam ser evitadas. Além disso, o contador acaba tomando decisões estratégicas sem nenhum embasamento por dados.

“O avanço da tecnologia e dos softwares contábeis formaram uma contabilidade mais prática. O contador deixa de ser apenas um digitador de dados e se torna um profissional consultivo de negócios, que não precisa se prender a obrigações acessórias e ganha mais tempo para focar em seus clientes. Dessa forma, o profissional é capaz de analisar os detalhes do negócio de seus clientes e auxiliá-los em tomar as melhores decisões e estratégias que visam seu crescimento”, comenta Cristiane.

As ferramentas criadas para o universo contábil visam oferecer mais eficiência no dia a dia, otimizar a gestão das tarefas de forma objetiva, automatizar e integrar informações e centralizar o gerenciamento das atividades do time e aumentar a produtividade.

Essa evolução dos processos ajuda no desempenho dos contadores, fazendo com que ganhem mais tempo para se dedicar aos seus clientes. “A tecnologia dos softwares de gestão possibilita maior automação de processos, com a centralização das informações da companhia, como documentos fiscais, dados financeiros, informações sobre seus clientes, entre outras, o que promove maior visibilidade do negócio para a equipe, reduzindo o tempo de execução e aumentando assim a produtividade da empresa contábil”, conclui a diretora da Omie.