Baixo consumo de nutrientes causa problemas a saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de setembro de 2022.

Fadiga, diarreia, infecções, gripes e resfriados, dermatites, queda de cabelo e unhas quebrando à toa são apenas alguns dos efeitos relacionados a falta de vitaminas e minerais no corpo. Mas como esses sintomas podem estar ligados a outros fatores muita gente não sabe que enfrenta esse quadro. Dados de 2021 do relatório Global de Nutrição da Organização Mundial da Saúde apontam que um em cada quatro pessoas no mundo apresentam falta de vitaminas e minerais no organismo. O motivo é o consumo insuficiente de alimentos como frutas, legumes, peixes e carnes.

No Brasil, 98% da população não ingere a quantidade ideal de nutrientes diariamente e 92% não têm a frequência em consumir frutas, segundo o IBGE.

“Cada vitamina e nutriente tem uma função para ajudar o corpo na luta contra doenças provocadas por bactérias, vírus e outros fatores”, explica Michael Barbosa, CEO da Vitaminar – primeira boutique do país especializada na suplementação de vitaminas e minerais. Por causa da pandemia a busca por suplementação disparou. Em 2020, o mercado cresceu 48%, segundo a IQVIA – empresa americana especialista em informação na área da saúde.

Segundo Barbosa, o acompanhamento especializado é fundamental para saber exatamente o que o corpo precisa. “Buscar ajuda especializada e que já tenha experiência na área é o primeiro passo para ter sucesso com a suplementação. Cada vitamina e mineral tem uma função no organismo. Portanto, saber exatamente qual usar e a quantidade é fundamental para que você tem um ganho real na saúde”, destaca.

A vitamina C, por exemplo, pode trazer vários benefícios. “Ela atua no fortalecimento do sistema imunológico, contribui para a redução do colesterol LDL (o “colesterol ruim”) e dos triglicerídeos, auxilia no processo de cicatrização e é considerada um ótimo rejuvenescedor da pele, reduzindo rugas e marcas de expressão”, pontua o CEO da Vitaminar.

Outro exemplo é a vitamina D que é essencial para processos vitais do corpo trazendo benefícios com mais energia por dia a dia e espantando o cansaço. Já a vitamina E tem ação antioxidante e ações anti-inflamatórias.

O zinco é outro mineral que muitas vezes precisa de reposição e torna-se extremamente importante para a manutenção do sistema imunológico, ou seja, auxiliando na prevenção de doenças. “O zinco participa em mais de 300 reações químicas do corpo. Dessa forma, quando está em pouca quantidade no organismo, pode causar várias alterações, especialmente no sistema imune e na produção hormônios”, acrescenta Michael Barbosa, CEO da Vitaminar.

Ainda segundo o CEO da Vitaminar, a suplementação pode ser importante em algumas fases da vida como durante a gravidez. “A suplementação com ômega 3 na gravidez pode ser recomendada pelo obstetra, pois previne partos prematuros e melhora o desenvolvimento neurológico da criança, e nos bebês prematuros esta suplementação melhora a capacidade cognitiva”, finaliza.