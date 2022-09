Como MPEs podem se beneficiar do Cadastro Positivo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de setembro de 2022.

O acesso facilitado a crédito e juros reduzidos são fatores que ajudam empresários, principalmente de menor porte, no investimento e crescimento de seus negócios. Para auxiliar micro e pequenas empresas (MPEs) a alcançarem esses benefícios, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) lançaram a cartilha gratuita Cadastro Positivo: Como as micro e pequenas empresas podem se beneficiar.

O Cadastro Positivo, que reúne o histórico de operações de crédito de consumidores e empresas, atualmente conta com mais de 140 milhões de registros – o equivalente a 79% da população brasileira. Uma das vantagens que os empreendedores podem ter ao serem incluídos no banco de dados do Cadastro Positivo, é melhorar/aumentar a nota de crédito e, assim, acessar linhas de financiamento com taxas de juros mais em conta. Um dos benefícios que empreendedores podem ter ao se cadastrar no site é melhorar/aumentar a nota de crédito e, assim, acessar linhas de financiamento com taxas de juros mais em conta.

O gerente de Política Econômica da CNI, Fabio Guerra, explica que a cartilha surgiu depois que as instituições perceberam a necessidade de apresentar esses resultados para orientar e incentivar a participação das MPEs no Cadastro. “É comum vermos a divulgação dos benefícios do Cadastro Positivo para os consumidores, mas pouco é falado para os micros e pequenos empresários. Esta cartilha é um serviço de orientação para que as MPEs conheçam o instrumento, se atualizem e tenham mais vantagens no mercado”, acrescenta o gerente de Política Econômica da CNI.

“O Cadastro Positivo consolidou-se como um direito das empresas que se utilizam do crédito. Conhecer e saber como utilizar essa ferramenta certamente levará as micro e pequenas empresas no caminho da utilização sustentável de recursos direcionados a investimentos ou para a manutenção da operação”, afirmou o presidente da ANBC, Elias Sfeir.

Esta é uma das iniciativas da parceria que foi firmada entre a Rede de Núcleos de Acesso ao Crédito (Rede NAC) da CNI e a ANBC, em 2021, para apoiar empresas que acessam ou desejam acessar linhas de financiamento. A cartilha está disponível no site das instituições.