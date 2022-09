Como uma consultoria financeira pode orientar PMEs?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de setembro de 2022.

Com um faturamento de R$ 59 milhões, a receita das PMEs (Pequenas e Médias Empresas) brasileiras aumentou 25% com vendas e ações promocionais durante a Semana do Consumidor deste ano, realizada entre 11 e 17 de setembro, conforme levantamento da Nuvemshop. Em 2021, o faturamento foi de R$ 47 milhões.

Já no Dia do Consumidor, comemorado em 15 de setembro, o faturamento das PMEs foi de R$ 12,7 milhões, uma alta de 34% em relação à edição anterior. Ademais, o número de pedidos aumentou 25% em 2022, passando de 42 mil para 53 mil.

Assim como a alta das vendas, os serviços para empresas também avançaram. Dados do IODE-PMEs (Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs) revelam que a modalidade cresceu 5% no acumulado do ano até agosto, com serviços de atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria.

De acordo com a consultora financeira Thais dos Santos Leonhardt, a aposta das PMEs nesses serviços é assertiva, já que uma consultoria financeira e de investimentos é a peça-chave para a saúde do negócio em um país em que 48% das empresas fecham em até três anos – entre outros fatores, por conta da falta de gestão eficiente, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Assessoria deve incluir ferramentas e estratégias

Leonhardt conta que há uma série de ferramentas e estratégias que uma consultoria financeira pode utilizar para assessorar PMEs, como pré-análise da saúde fiscal e financeira para identificar riscos tributários e desvios de fluxo.

“Também é recomendado fazer análise comercial, planejamento orçamentário, fluxo de caixa, DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), gestão de compra e recebimento e estocagem”, complementa.

Gestão financeira é problema comum para PMEs

A especialista ainda destaca que há determinadas dificuldades e limitações que pequenas e médias empresas podem enfrentar no que tange à questão da gestão financeira.

“É comum que a captação de recurso financeiro (capital de giro e investimentos) sejam entraves para pequenas e médias empresas. Além disso, a falta de orientação da gestão empresarial e contábil e a dificuldade para precificar corretamente produtos e serviços são compartilhadas por diversos negócios desse porte”, explica.

PMEs devem definir Missão, Visão e Valores

Para a consultora financeira, é importante que as empresas determinem suas diretrizes estratégicas, que são definidas pela Missão, Visão e Valores – três fatores básicos para alinhar todo o negócio por um propósito e crescimento organizacional.

“Com a definição desses pilares [Missão, Visão e Valores], é possível direcionar as ações tomadas pelos gestores para que se saiba aonde se quer chegar e qual o caminho a ser seguido”, afirma Leonhardt. “O alinhamento dos três pilares possibilita uma nova ótica para as novas contratações e auxilia no desenvolvimento dos objetivos estratégicos”, finaliza.