Distribuidora de pisos apresenta inovações no congresso hospitalar em Pernambuco

* Por: DINO - 29 de setembro de 2022.

Nos dias 19, 20 e 21 de outubro na cidade de Olinda, Pernambuco, acontecerá o 9º Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, a CBDEH, onde acontecerão diversas palestras e exposições de soluções para o segmento da área da saúde.

Serão 3 dias de palestras, minicursos e exposições. A RCervellini estará presente no congresso através de um stand disponibilizando as soluções da empresa para esse mercado que a cada ano vem evoluindo na busca de excelência nos projetos da área da saúde.

Sandra Uliana, a gerente de vendas técnicas da RCervellini comenta que: “A principal premissa do evento é estabelecer um vínculo de confiança e segurança em toda cadeia, dos arquitetos ao usuário da Saúde, a fim de assegurar qualidade, assertividade técnica e o compromisso das empresas com o cliente. Temos a plena certeza de que estamos em desenvolvimento constante, e em plena movimentação para que todos os envolvidos no setor de infraestrutura estejam sempre preparados para as inovações tecnológicas do mercado.”

O congresso vai reunir diversos representantes da área da saúde e da construção civil, com intuito de mostrar soluções disponíveis no mercado para os edifícios hospitalares, o SEBRAE terá um espaço reservado no evento para fazer atendimentos e consultas. Empresas como Tarkett, Saint-Gobain, Mapei, estarão presentes assim como os hospitais rede D’or São Luiz, Unimed Recife e o Real Hospital Português, disponibilizando seus conhecimentos e soluções a fim de agregar novas técnicas aos visitantes do congresso.