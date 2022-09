Em 2022 o mundo chegará a 12,5 trilhões de horas online

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de setembro de 2022.

A era digital se inicia no final do século XX, o que muitos não imaginavam era o universo que se abriria não só para usuários, mas também para marcas e empresas. Que se aproximaram cada vez mais de seus colaboradores e clientes. Um total de 12,5 trilhões: esse é o número de horas online que serão gastas somente em 2022 na internet. Segundo Relatório de Visão Global Digital 2022 o cenário é de grande crescimento.

“Atualmente, vejo uma demanda de empresas querendo reverter a imagem diante da rede social e consequentemente do seu público. Marcas que antes não eram tão presentes estão lutando para retomar o contato frequente com seus clientes. E ainda hoje há empresas que não sabem da importância de estar presentes no mercado digital. ”, comenta Mariana Erthal, especialista em marketing digital e CEO.

As mídias sociais são uma vitrine para diversas marcas. É necessário produzir e postar conteúdos de relevância para sua audiência. Além de ser um meio mais em conta para realizar o marketing das marcas.

Somente no início de 2022 os usuários globais da internet subiram para 4,95 bilhões, um crescimento de mais de 10% em 1 ano, com um total de 424 milhões de novos usuários em 2021. Neste ano também é comemorado o décimo aniversário do primeiro relatório Global Digital Reports, que demonstra a relevância das análises de dados, para realizações de estratégias eficientes (dados do Relatório de Visão Global Digital 2022).

“Para atuar nas redes sociais e ter sucesso é necessário estar sempre de olho em dados. Métricas são importantes para serem comparadas e assim produzir conteúdos relevantes para o seu público. São um verdadeiro tesouro. As mídias digitais já oferecem um painel profissional com vários dados referentes ao público, alcance e outros.” Afirma a especialista.