Especialistas falam sobre a importância da ciência ABA no ambiente escolar

29 de setembro de 2022.

ABA, sigla que vem da língua inglesa, Applied Behavior Analysis, ou, em português, análise do comportamento aplicada, é um dos braços da ciência Análise do Comportamento, que embasa os trabalhos no Instituto ABAcare. A terapia é considerada o tratamento com maior quantidade de evidência científica, com eficácia demonstrada, no tratamento de crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Quando seus princípios são aplicados por profissionais devidamente capacitados, permitem que pessoas autistas se desenvolverem em diversas áreas (e.g., comportamentos adaptativos, habilidades acadêmicas, sociais, etc).

A aplicação da ABA pode ocorrer em diversos contextos da vida cotidiana, principalmente no contexto escolar. As estratégias da terapia ajudam no aprendizado de novos comportamentos que podem auxiliar na interação e comunicação social. Além disso, favorece ganhos no e pedagógico dessas crianças.

Na educação inclusiva, a escola precisa estar preparada para enfrentar os desafios e necessidades de oferecer uma educação com qualidade para os seus alunos, pois a inclusão traz como premissa básica proporcionar a educação para todos, por ser um direito constitucional de todos os cidadãos à educação.

A Profa. Dra. Giovana Escobal cita trechos da Lei Nº 12.764, de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que institui os direitos dos autistas e suas famílias em diversas esferas sociais: “Por meio desta legislação, pessoas no espectro são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais e, portanto, têm os mesmos direitos assegurados” e “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º , terá direito a acompanhante especializado” e aponta que nem sempre os profissionais são fornecidos, conforme a lei, e quando são, com frequência, não apresentam a formação necessária para desenvolverem o trabalho da maneira mais otimizada possível com a pessoa com TEA.

A Profa. Me. Dafne Fidelis ressalta que é fundamental que a educação com qualidade considere que, cada aluno possui características próprias e o trabalho deve ser programado e desenvolvido segundo essas características. “Nesse sentido, vale pontuar que é preciso levar em consideração a singularidade de cada indivíduo para garantir que as intervenções sejam eficazes”, finaliza a especialista.

Instituto referência em terapia ABA

Ribeirão Preto possui uma clínica referência em terapia ABA para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Instituto Abacare. O local oferece tratamento altamente especializado para pacientes com autismo, com atrasos no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento intelectual, e também capacitação e consultoria para as pessoas envolvidas com esse público.

O Instituto está instalado na Av. Carlos Consoni, 791, no bairro Jardim Canadá em Ribeirão Preto.