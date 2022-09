Giuliana Flores concorre no prêmio Reclame Aqui 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de setembro de 2022.

A Giuliana Flores, e-commerce de flores da América Latina, está entre as concorrentes ao Prêmio Reclame Aqui 2022, um dos mais importantes indicadores de reputação de empresas no país. A marca está entre as melhores do Brasil na categoria: E-commerce – Nichado. Os resultados serão divulgados em dezembro. Ao todo, mais de 1400 empresas estão inscritas na honraria.

Em 2022, a premiação aguarda 14 milhões de votos. Para entrar na disputa, as empresas precisam manter durante todo o ano as classificações Bom, Ótimo ou o selo RA1000. Nas edições anteriores, a exigência era de seis meses.

Há 12 anos, o prêmio Reclame Aqui, desde sua criação, vem premiando centenas de empresas brasileiras com as operações de atendimento mais eficientes e as melhores reputações. Mais do que um troféu, as companhias disputam o reconhecimento e a confiança do consumidor.

Com 32 anos no mercado, a Giuliana Flores já foi campeã quatro vezes: em 2013, com 18.995 pontos; em 2016, com 24.813; em 2017, com 43.367 e em 2018, com 63.815 pontos – todas na categoria E-commerce Floricultura.

Hoje, a empresa é referência no segmento de flores on-line. Ainda este ano, a expectativa é atingir quase 1 milhão de pedidos. A marca tem duas lojas físicas, mais de 30 quiosques próprios e 800 floriculturas parceiras em todo o território nacional, que trabalham de forma atrelada às vendas virtuais, já que a empresa está presente em mais de 300 marketplaces. Um novo canal de vendas também foi estabelecido quando firmou parceria com o iFood e passou a entregar produtos por meio da plataforma.

Criada pelo empreendedor Clóvis Souza, a Giuliana Flores foi uma das primeiras lojas virtuais de flores e presentes do Brasil. Com apenas 8 anos, o executivo vendia flores nas ruas e em um cemitério da Zona Leste de São Paulo. Aos 10 anos, trabalhou em uma floricultura para ajudar no sustento da família. A loja on-line, por sua vez, surgiu nos anos 2000 e se tornou referência no ramo. A empresa ocupa 70% do market share no Brasil, com mais de 360 mil entregas feitas por ano.