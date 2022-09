Com mercado de construção civil em alta, engenheiro lança franquia de construtor

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de setembro de 2022.

O setor de construção civil fechou o ano de 2021 com o melhor desempenho dos últimos 10 anos e a previsão para 2022 continua favorável, com projeção de crescimento de 13,5% – estimativa maior que a do Produto Interno Bruto (PIB) –, segundo informações da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Os índices positivos também partem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou um resultado inédito desde 1996: a construção civil cresce há sete trimestres consecutivos, mesmo com diversos desafios como a pandemia de covid-19 e o aumento dos custos dos materiais de construção.

Atento a demanda e potencial desse mercado, o empresário Paulo Chueire, engenheiro civil há quase 15 anos no Paraná, decidiu expandir a sua construtora JMChueire como franquia, com o objetivo de levar a sua metodologia de trabalho para outros estados brasileiros.

“A empresa JMChueire nasceu da Construtora JMC, que já está há 40 anos fazendo empreendimentos residenciais e comerciais no sul do país. Queremos levar todo esse conhecimento, experiência e metodologia de trabalho construídos ao longo de quatro décadas para franqueados de todas as regiões do país”, disse o diretor da franquia JMCHUEIRE, Paulo Chueire.

Segmento de construção civil no franchising

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de Casa e Construção foi o segmento que mais cresceu em 2021, registrando um faturamento de quase R$ 15 bilhões, uma expansão de 19,3% em relação ao ano anterior.

“O mercado de construção civil está em um momento otimista, porque os negócios que ficaram parados nos últimos dois anos começaram a sair do papel; é a retomada de grandes empreendimentos, obras e reformas particulares”, explicou o engenheiro.

Para o especialista em expansão de negócios, Fred Henrique, o franchising é uma modalidade mais segura de investir do que uma empresa que iniciará todo o processo do zero.

“Para começar qualquer negócio é preciso fazer um planejamento completo, estudar o mercado, o público, os produtos e serviços, os concorrentes e mesmo assim corre o risco de o negócio fracassar nos primeiros anos de operação. Já com uma franquia, tudo já foi testado e aprovado pela empresa; o franqueado recebe treinamento, suporte e é orientado durante toda a sua jornada com a franquia, reduzindo drasticamente as chances de falhar e fechar as portas”, explicou Fred.