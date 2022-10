Colorido: os tipos de flores da primavera para cultivar no jardim de casa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de setembro de 2022.

Com a primavera chegando as pessoas buscam renovar o jardim, trazendo cores e diversidade. Essa estação também possui flores indicadas para compor as decorações dentro de casa. Antes de começar a cultivar no vasos e floreiras do jardim, é interessante conhecer algumas espécies de flores típicas da primavera:

1) Girassol

O girassol é um dos símbolos da primavera. A única exigência no cultivo dessa flor é o local: ela precisa de luz solar direta para crescer saudável. Já o solo não pode ser muito úmido, pois o excesso de água pode enfraquecer as raízes.

Por ser uma flor alta (pode atingir até 5 metros de altura), é comum que o girassol seja cultivado em jardins, mas é fácil encontrar espécies em miniaturas, nos dias de hoje, para cultivar em vasos.

2) Gérberas

A gérbera faz parte da família do girassol e da margarida. A diferença é que ela apresenta uma cartela de cores diversificada: são mais de 20 tonalidades que variam entre o laranja, amarelo, branco e o vermelho.

Ao contrário do girassol, as gérberas se desenvolvem melhor em locais frescos e sombreados. Uma dica é cortar dois centímetros na base do caule antes de colocá-la num recipiente com água – isso ajuda a absorção do líquido pelas hastes e faz com que o arranjo dure mais tempo.

3) Rosa

O interessante sobre essa flor tradicional é que cada cor tem um significado. A pessoa pode plantá-las no jardim para atrair energias positivas para a casa ou dar de presente.

Rosa vermelha: paixão, amor puro e força;

Rosa branca: inocência, paz e pureza;

Rosa cor-de-rosa: delicadeza e sensibilidade;

Rosa amarela: lealdade, amizade e amor incondicional.

4) Prímula

A flor prímula é pequena e exige poucos cuidados. Isso faz com que ela seja uma boa opção para os iniciantes com o jardim.

5) Frésias

Os cachos multicoloridos são considerados símbolos da inocência, amizade, confiança e necessitam de luz. As principais cores são rosa, roxo, lavanda, vermelho, branco e amarelo.

6) Lírio

Para cultivar o lírio é importante ter um solo rico em matéria orgânica e com iluminação do sol da manhã ou no fim da tarde, pois ele não sobrevive em locais muito quentes.

A variedade de cores é outra característica marcante da flor. O mais fácil de encontrar é o lírio branco, que representa pureza e santidade; o amarelo está ligado a amizades com potencial para se tornarem romances; e o lilás representa o matrimônio, a pureza e a maternidade.

7) Petúnia

A petúnia é uma flor pequena e delicada que brota em formato de buquês amplos e viçosos e toma conta de todo o vaso.

É uma flor indicada para cultivar em vasos altos, jardineiras e floreiras nas janelas e varandas de casa, pois não gosta de sol em excesso e o solo deve estar sempre umedecido.

*Por Clóvis Souza, fundador da Giuliana Flores