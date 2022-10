Dicas de arranjos de flores pra renovar o ambiente na primavera

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de setembro de 2022.

Para muitas pessoas, a primavera é a estação mais agradável do ano, pois durante esse período a natureza fica mais exuberante e repleta de flores coloridas e perfumadas. É nessa época também que muitas plantas e árvores estão em seu período reprodutivo.

Uma ideia para incrementar os ambientes nessa primavera é a confecção de arranjos de flores para decoração, os quais podem ser comprados prontos ou feitos em casa, com itens novos ou reciclados. Desse modo, é preciso conhecer algumas dicas:

1) Escolher a base

Para produzir arranjos de flores aproveitando objetos de casa, basta escolher itens em desuso como vidros coloridos, regadores antigos, vasos diferenciados, garrafas de vinho e vidros de óleo. Diversos objetos abrem o leque para composições criativas.

2) Cuidados com a rega

Depois de escolher que base para montar o arranjo, é necessário cuidar adequadamente das plantas para que elas se mantenham saudáveis. Um dos pontos fundamentais é a rega. As flores da primavera geralmente necessitam desse processo apenas uma vez por semana, duas em períodos mais quentes. Isso deve ser feito moderadamente, de maneira que um pouco de água escorra e que as raízes não fiquem encharcadas.

3) Atenção para a luminosidade

Outro fator importante é a luminosidade, visto que as plantas precisam de iluminação adequada para que haja um bom desenvolvimento. Portanto, caso não seja possível deixá-las em um local onde haja incidência direta de luz solar em alguma parte do dia, a pessoa pode optar por lugares claros e arejados, levando-as ao sol pelo menos duas vezes por semana.

Contudo, se a decoração for feita com arranjos de flores dispostos em água, é preciso trocar o líquido diariamente para proporcionar mais durabilidade às flores e evitar odores desagradáveis. Para manter as plantas saudáveis, é necessário cortar a ponta das hastes na diagonal durante a confecção do buquê, a fim de aumentar a capacidade de absorção da água.

4) As flores que se destacam na estação

Entre as flores da primavera que mais se destacam estão: rosa, margarida, girassol, orquídea, jasmim, alamanda, hortênsia, gérbera, clívia, hibisco, crisântemo e a violeta.

*Por Clóvis Souza, fundador da Giuliana Flores