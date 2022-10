Ferramentas de Marketing e Vendas são o tema de Conferência Internacional em SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de setembro de 2022.

Uma boa notícia para os que querem saber como melhorar o marketing digital: estão abertas as inscrições para a Conferência Mautic América do Sul 2022. O evento será nos dias 03 e 04 de novembro, no Braston VOA Business Hotel, na capital paulista.

Os interessados já podem se inscrever pelo site do evento, onde é possível conferir detalhes da programação e adquirir os ingressos com desconto até o dia 30 de setembro.

A conferência tem como um dos principais objetivos mostrar como é possível automatizar o marketing digital por meio do Mautic, uma plataforma de automação gratuita e de código livre. Na programação, serão debatidos vários assuntos como: automação de marketing e de redes sociais, geração e nutrição de leads B2B, SEO, copywriting, entre outros.

Também haverá um foco em mostrar como é possível aprimorar o uso do Mautic, com a intenção de proporcionar aos usuários da ferramenta resultados mais expressivos. “O Mautic faz tudo que as principais ferramentas de automação executam, porém é gratuito e open source. Grande expectativa de conhecer cases de uso do Mautic no evento”, define Rodrigo Demetrio voluntário na organização e Global Head of Marketing da Bureau Works.

Palcos simultâneos: Marketing e Tecnologia

A conferência terá atividades em dois palcos no dia 03 de novembro. No palco Marketing e Inovação, serão tratados diversos assuntos, como o uso de dados pelas marcas para enriquecer a jornada do consumidor, a geração de leads pelo Facebook e Instagram, as estratégias de SEO em sites, a automação do LinkedIn para vendas B2B e as técnicas de copywriting para aumentar a conversão de landing pages e e-mails.

No palco Desbravando o Mautic, os participantes receberão informações de como facilitar a instalação, como explorar os recursos da plataforma, melhorar a segurança e a performance do marketing digital. Também serão apresentados cases de sucesso de migração de outras plataformas para Mautic.

Os inscritos ainda vão receber orientações sobre o uso da plataforma de código livre para aperfeiçoar o desempenho da entregabilidade de e-mails e o uso do marketing em diversas ferramentas (WhatsApp, Telegram e SMS). O grande destaque fica por conta da palestra internacional com Ruth Cheesley, líder do projeto Mautic no mundo e apaixonada por open source.

Os palestrantes do evento

A Conferência Mautic América do Sul contará com a presença de palestrantes que são referência no marketing brasileiro, como Frank Marcel (fundador da agência Mestre, uma das principais agências de inbound do Brasil), Erich Casagrande (líder da SEMRUSH no Brasil e especialista em otimização de conteúdo e SEO) e Luiz Tibiriça (CEO da Kronedesign, estrategista e Growth Hacking em marketing digital para campanhas de lançamento de alta performance).

Também estão confirmados para participar da conferência: Rodrigo Oliveira (líder de Marketing na LBV, uma das maiores ONGs do Brasil que utiliza Mautic no processo de automatização de doações), Rodrigo Neves (fundador da VitaminaWeb e presidente da Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital – AnaMid) e Luiz Eduardo, fundador da Powertic e uma das principais referências de Mautic no Brasil, sendo responsável por implementar a ferramenta em mais de 500 empresas nos últimos seis anos.

A programação ainda não está fechada, e outros palestrantes de marketing digital podem aparecer. A atualização da programação também deve incluir palestrantes de outros países da América do Sul, além de convidados da Europa e dos Estados Unidos.

Aprendendo um com os outros

O segundo e último dia do evento será dedicado para o networking e o aprendizado sobre as funcionalidades do Mautic. Pensando nisso, será promovido o Community Day, que prioriza um conhecimento mais profundo sobre os recursos de uma das soluções de automatização de marketing digital mais robustas do mundo.

Os participantes da comunidade, bem como recém-chegados, poderão contribuir com diversas ações, como sugestões de parcerias e de textos para divulgar a ferramenta, realização de testes com foco em novos recursos para o Mautic e o aprimoramento das funcionalidades atuais da solução.

Para os resultados dessa atividade serem mais expressivos, a recomendação é que cada participante leve um notebook para acompanhar os trabalhos e ter mais possibilidades de apresentar sugestões relevantes para fortalecer o projeto Mutic no Brasil.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo site do evento, no qual ainda estão abertas as sugestões sobre palestrantes e patrocinadores.