Fortalecimento dos músculos pode prevenir lesões, diz médico

* Por: DINO - 3 de outubro de 2022.

Palavra-chave presente em grande parte dos boletins esportivos, a lesão no joelho não se limita a atletas de alto rendimento e atinge cidadãos comuns, longe dos campos de futebol. Em 2021, foram realizados mais de nove milhões de atendimentos ortopédicos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), segundo dados do Ministério da Saúde. Além disso, foram feitos 5,2 milhões de exames pela rede pública e 16,7 mil cirurgias no joelho no mesmo ano.

Segundo o Dr. Marco Aurélio S. Neves, ortopedista especialista em cirurgia do quadril e joelho que atua nos hospitais Sírio-Libanês e Moriah, em São Paulo (SP), a prática de exercícios físicos pode prevenir possíveis lesões não apenas nos joelhos, como também nos quadris.

Ele explica que, quando o assunto é, especificamente, a diminuição das dores musculares e das lesões, as atividades físicas têm muito a ajudar. “Isso ocorre porque, quando se pratica exercícios, há o aumento da flexibilidade, ou seja, o indivíduo fica com maior elasticidade e agilidade para realizar diversos movimentos, até mesmo os mais simples. Deste modo, as lesões, traumas ou dores musculares são minimizados”.

Ainda de acordo com Neves, o fortalecimento dos músculos é uma ação preventiva para prevenir possíveis lesões nos joelhos e quadris.

“Com a prática de exercícios físicos, também acontece o fortalecimento da musculatura, que são o sustento das articulações. Com esse fortalecimento, o indivíduo fica menos propenso a sofrer dores ou lesões e ainda mais confiante e seguro ao realizar todas as atividades do seu dia”, esclarece.

O ortopedista especialista em cirurgia do quadril e joelho destaca que determinados exercícios e esportes são mais indicados para quem busca o fortalecimento da musculatura. “Recomendamos a inclusão de exercícios de força e equilíbrio no dia a dia, e exercícios aeróbicos, como caminhada e dança”.

Além do mais, prossegue Neves, é recomendada a prática de musculação, pilates e alongamento. “Priorize exercícios que tenham baixo impacto e foco no fortalecimento dos músculos, como natação, hidroginástica e musculação, sempre com o acompanhamento de um profissional da área”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://drmarcoaurelio.com.br/