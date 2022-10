Amcham comemora 16 anos em Ribeirão Preto, SP, com novo escritório

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de outubro de 2022.

No dia 22 de setembro, a Amcham, Câmara Americana de Comércio, completou 16 anos de atuação em Ribeirão Preto, SP. Reforçando a presença da Amcham no município, a entidade inaugurou no dia 20 de setembro, a sua nova sede na região. O escritório, que fica no Dabi Business Park, foi apresentado com um coquetel que reuniu empresários, associados e autoridades locais.

Matheus Brolezzi, coordenador responsável pela unidade regional, disse que a mudança acontece em um momento muito importante e simbólico para a associação. “Completar 16 anos trabalhando na inovação e com o olhar no futuro do mercado e do empresariado brasileiro nos deixa muito felizes”.

Nadia Rabechi, diretora de Membership da Amcham, contou que a entidade há alguns anos vem trabalhando muito na pauta de inovação e inclusive foi reconhecida como um dos grandes ecossistemas de inovação do país. “Levar isso para as nossas regionais, estar em um ambiente que vive inovação, que trabalha com inovação aberta como é o Dabi, fortalece muito a nossa cultura de trabalhar pelo desenvolvimento das empresas e pela competitividade das regiões. Então, só notícias boas com a nossa chegada no novo endereço”.

Willy Lobbe, gerente da Amcham do interior de São Paulo, relatou que o interior tem uma representatividade muito grande para a Amcham Brasil. “Hoje, depois da Matriz, o interior de São Paulo é a maior base de associados que nós temos, então ficamos muito felizes de completar 16 anos nessa região que é uma das mais prósperas do Brasil”.

Atualmente a Amcham conta com 100 empresas associadas e o principal papel é trabalhar no desenvolvimento e integração dos empresários de Ribeirão Preto e conectar a região com as principais tendências globais em negócios, produzindo informações valiosas e privilegiadas de mercado que coordenam a tomada de decisão de líderes empresariais.

O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, foi uma das autoridades que estiveram presentes no coquetel. Em seu discurso, Nogueira explicou que Ribeirão Preto tem vocação empreendedora e que todas as oportunidades em valorizar e fortalecer a cidade, sede da região metropolitana, têm valor fundamental para o desenvolvimento.

“Temos trabalhado muito nessa questão de trazer novos empreendimentos, geração de emprego e renda, principalmente na área da tecnologia. O foco é trazer cada vez mais investidores, e temos na Amcham esse canal direto para não perdermos nenhuma oportunidade, para que não fiquemos longe de nenhuma oportunidade para desenvolvermos e melhorarmos a qualidade de vida do ribeirão-pretano”, disse.

O CEO da Alliage Global, Caetano Biagi e o General Manager do Dabi Business Park, Eduardo Brondi, compartilharam a história do espaço e os projetos para o futuro com o novo empreendimento.

“Nos propomos a ser efetivamente agentes importantes dentro do ecossistema de inovação de Ribeirão Preto. Conectar as pessoas, unir ideias, promover a conexão entre as empresas, entre as pessoas que habitam nesse ambiente para gerar negócios. Acreditamos que a Amcham está vindo para um ambiente que fomenta isso todos os dias, é esse o propósito da Dabi Business Park”, frisaram.

Empresas que tenham dúvidas ou interesse em conhecer a nova estrutura da Amcham Ribeirão Preto podem marcar uma visita pelo telefone (16) 2132-4599 ou pelo e-mail [email protected]