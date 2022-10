Liferay anuncia sua conferência global e debate futuro das experiências digitais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de outubro de 2022.

A Liferay, empresa global desenvolvedora de uma plataforma de experiência digitais (DXP) baseada na nuvem, anunciou a agenda de sua conferência global anual. O Liferay Vision, que acontecerá em 6 de outubro, discutirá como enfrentar os desafios de negócios em torno da melhoria da experiência do cliente, transformação digital, inovação e redução de custos operacionais.

A agenda inclui mais de 10 horas de conteúdo, entre insights de especialistas do setor, como The Manufacturing Technology Center (MTC) e Observatory, e histórias de empresas líderes como Grupo Putzmeister, Grupo Hera, CIFA e organizações como City of Burbank. O Liferay Vision é focado em um público amplo que inclui CIOs, gerentes de TI, de unidades de negócios, CMOs, especialistas em marketing digital e gerentes de recursos humanos.

“Diariamente, os profissionais de marketing, customer experience e TI são desafiados a entregar a próxima grande experiência aos seus stakeholders. É um prazer para nós reunir especialistas internos e externos para ajudar os profissionais a prosperarem neste cenário e mostrar as principais razões para o sucesso em suas jornadas”, disse Jonathan Tam, Vice-Presidente de Marketing da Liferay.

Repetindo o formato do ano passado, o Liferay Vision 2022 também apresentará trilhas paralelas sobre como as plataformas de experiência digital e a nuvem estão sendo usadas por empresas líderes em todo o mundo. “O Liferay Vision traz insights da nossa equipe de especialistas que ajudam empresas de vários setores e regiões a mudarem a forma como as experiências digitais são entregues utilizando nossa última versão da plataforma Liferay”, comentou Tam.

O Liferay Vision é apoiado pela SMC, Open Reply, Placecube, NTT Data e Veriday como patrocinadores Diamond. Os patrocinadores Platinum são Ancud IT, A.C.A Group, Entelgy, USU, VASS, American Eagle e Ariadne Group. Os patrocinadores Silver são Dunn Solutions, Sourcesense, Proventeq, Extrared, AIMDek Technologies e Izertis.

Para obter mais informações sobre o Liferay Vision 2022, os interessados devem visitar o site.