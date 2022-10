VEMOB traz inovação e tendências de veículos elétricos para o Nordeste

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de outubro de 2022.

Os veículos elétricos estão em alta no Brasil. Apenas no primeiro semestre de 2022 houve mais emplacamentos no país do que em todo o ano de 2021, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE). Nesse sentido, todo o ecossistema de mobilidade, energia e tecnologia está atento às principais tendências do setor.

É o caso do VEMOB. Considerado o maior evento de veículos elétricos, mobilidade e inovação da Região Nordeste, já se tornou referência sobre o assunto. Em 2022 vai realizar a terceira edição, novamente presencial, entre 6 e 8 de outubro, em Salvador (BA). As inscrições são gratuitas.

No total, são esperadas mais de 3 mil pessoas, entre empresários, profissionais, pesquisadores e entusiastas ao longo dos três dias de programação – 50% a mais no comparativo com a primeira edição, realizada em 2019. Além do público, o evento vai contar com a participação de grandes empresas que movimentam o segmento de veículos elétricos e de representantes do poder público e do ambiente acadêmico.

A programação do VEMOB integra palestras e painéis com mais de 30 palestrantes, que vão debater assuntos como políticas públicas, transformação digital, ESG, descarbonização, financiamento a projetos, transporte e logística, reciclagem, tecnologia e desafios da mobilidade. Além disso, o espaço terá estandes de empresas que vão apresentar seus produtos e serviços, estimulando o networking e novos negócios.

Para 2022, a feira ainda vai envolver test drive de veículos elétricos, apresentações culturais com artistas da região e clubes de bikes elétricas. Também contará com uma caravana de veículos elétricos de outros estados para representar a Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores (Abravei).

“O VEMOB nasceu a partir da inquietude que tínhamos diante do potencial de energias renováveis e de capital humano para estimular o setor na Região Nordeste. Ação que sempre ficava dependente das decisões tomadas no Sul e Sudeste. Além disso, a própria evolução do mercado nos últimos anos evidenciou a necessidade de debatermos mais sobre os veículos elétricos e todo seu ecossistema”, explica Edinaldo Rodrigues, idealizador do evento.

A feira foi criada em 2019 com a proposta de reunir profissionais e empresas que trabalham com inovação e tecnologia para proporcionar uma imersão no setor de veículos elétricos e nos desafios da mobilidade. A iniciativa reúne empresas, governos, universidades, startups, entidades de classes e demais interessados para estimular o ecossistema na Região Nordeste e no Brasil como um todo.

Mais do que uma medida sustentável, a popularização dos veículos elétricos é uma necessidade de mercado. Pesquisa do Itaú Unibanco mostra que praticamente dois em cada três brasileiros (62%) desejam adquirir carros elétricos no futuro. A União Europeia, por sua vez, já proibiu a comercialização de veículos de combustão a partir de 2035.

VEMOB – Maior feira de veículos elétricos, mobilidade e inovação do Nordeste

Quando: 6 a 8 de outubro de 2022.

Onde: Centro de Convenções de Salvador – Av. Octávio Mangabeira, 5.490, Boca do Rio – Salvador, Bahia.

Quanto: gratuito.

Informações: https://vemob.com.br/