Cinco motivos justificam migrar a infraestrutura de TI para a nuvem

* Por: DINO - 4 de outubro de 2022.

Para melhorar a gestão operacional e aumentar a produtividade, migrar parte da infraestrutura de TI para a nuvem é a alternativa que grande parte das empresas vem adotando. Mesmo assim, muitos gestores ainda não estão seguros o suficiente ou ainda não enxergaram as vantagens e ganhos com essa movimentação.

Segundo a pesquisa “CloudShift” do Gartner, os investimentos de TI voltados para a computação em nuvem irão superar os direcionados à TI tradicional em 2025. A pesquisa sinaliza que 51% dos custos com TI migrarão soluções tradicionais para a Nuvem Pública, dez pontos acima do atual índice de 41%previsto para 2022. Dos gastos nas operações software de aplicativo, 65,9% serão direcionados para tecnologias cloud em 2025, acima dos 57,7% em 2022.

“A tecnologia em nuvem já não é algo novo. Ela oferece diversas vantagens para as empresas tornarem seus processos mais ágeis e se manterem competitivas no mercado. Mas foi a pandemia de covid-19, que efetivamente mobilizou as organizações a realizarem a transformação digital para otimizar suas operações”, comenta Renato Panessa, Diretor Executivo de Vendas Tech.

Existem cinco motivos que justificam que as empresas migrem para a nuvem: