Digital Commerce: podcast mostra os bastidores do mundo do e-commerce

* Por: DINO - 5 de outubro de 2022.

A Betminds, agência de marketing e aceleradora de negócios digitais com foco em e-commerce, anuncia o lançamento da primeira temporada do Digital Commerce – o Podcast. Dividido em episódios, que vão ao ar semanalmente, a primeira temporada do podcast vai juntar profissionais das principais marcas da capital paranaense para conversar de forma descontraída e discutir temas do momento no mundo do e-commerce, como marketing de performance, gestão, logística, indústria e varejo no e-commerce e as principais tendências.

“Além de trazer insights e tendências para os gestores deixarem suas operações mais eficientes, o novo projeto da Betminds tem como objetivo principal fomentar as relações de quem trabalha com e-commerce em Curitiba, mostrando os grandes cases da cidade.“, comenta Tk Santos, anfitriã do podcast e CMO da Betminds.

“No dia a dia do e-commerce acabamos ficando somente na operação e a ideia do podcast é trazer esse olhar do que os gestores estão fazendo na rotina e que poderia ser uma solução para outros negócios”, complementa Rafael Dittrich, que também é um dos anfitriões do podcast e CEO da Betminds.

Já na sua estreia, o podcast traz o tema “Aposta híbrida de e-commerce e marketplace” com participação especial de Ricardo de Antônio, Coordenador de Marketing e Performance do MadeiraMadeira, e Maurício Grabowski, Gerente de E-commerce do Balaroti.

Nesta conversa, os convidados trouxeram alguns pontos sobre os principais desafios a respeito de ter um marketplace próprio operando em conjunto com a loja virtual tradicional, assim como sobre qual é o momento certo de fazer este movimento no modelo de negócio. Os interessados podem conferir o primeiro episódio do Digital Commerce – o Podcast no Spotify e no YouTube.

Para os próximos episódios já estão confirmados a participação de Luciano Xavier de Miranda, Diretor de Logística de E-commerce do Grupo Boticário, Evander Cássio, Gerente Geral de Logística do Balaroti, Rafael Hortz, Gerente de E-commerce da Vitao Alimento e Liza Rivatto Schefer, Head de Marketing e Inovação da Vapza Alimentos Embalados a Vácuo.