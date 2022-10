E-mail marketing continua sendo forte estratégia na comunicação com clientes

Compartilhe Facebook

As mídias sociais e os aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, introduziram outro ritmo na forma de comunicação entre as pessoas. Porém, apesar dessa popularidade, o e-mail marketing ainda segue forte como estratégia de marketing para o mundo corporativo.

De acordo com pesquisa realizada pelo Content Marketing Institute, “12o B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets and Trends: Insides para 2022”, o e-mail marketing está entre os três principais meios de comunicação usados pelas empresas B2B para auxiliar no marketing de conteúdo.

Ricardo Nazar, especialista em Growth, explica que quando uma empresa desenvolve uma estratégia bem definida de e-mail marketing ela tende a trazer resultados bastante positivos. “Personalização, copy envolvente e formato responsivo para celulares são características fundamentais para que o e-mail seja eficiente”, complementa.

Uma pesquisa feita pela Hubspot, State of Inbound Marketing Trends – All the latest benchmarks, insights + resoucers you need to build a smarter marketing strategy, mostra que em 2022 as empresas estão usando o e-mail marketing, principalmente, para melhorar a retenção e fidelização dos clientes, aumentar receitas/vendas, gerar leads, gerar tráfego nos sites e aumentar a visibilidade da marca.

Ainda segundo a pesquisa, 95% dos profissionais de marketing puderam constatar que as estratégias traçadas para e-mail marketing tiveram resultados muito positivos em 2021.

Possibilidades geradas pelo e-mail marketing

O e-mail marketing é um canal direto com o público. Nazar relata que quando um lead fornece dados pessoais ao preencher qualquer tipo de formulário, ele cede informações importantes para que as empresas melhorem, ainda mais, o relacionamento com seus clientes.

“Conhecer melhor quem compra de você te permite ajustar abordagens e produzir estratégias de venda mais eficazes”, finaliza Nazar.